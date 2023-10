OPTAC-X, un fournisseur de télésanté doté de réseaux de médecins et de télé-experts à distance, a conclu un accord de savoir-faire avec Mayo Clinic pour l’utilisation de la technologie de télésanté hybride LTE-globale SATCOM d’OPTAC-X avec les patients dans l’ambulance. La technologie, qui fonctionne à la fois sur les systèmes satellites LEO et GEO, permet aux médecins de se connecter aux patients préhospitaliers n’importe où et à tout moment, quelle que soit la disponibilité du Wi-Fi local.

Les médecins urgentistes pourront voir et entendre en temps réel ce que le personnel des services médicaux d’urgence (EMS) voit et entend, y compris les signes vitaux, lorsqu’il traite les patients avant leur arrivée à l’hôpital. OPTAC-X accordera une licence à la Mayo Clinic pour son architecture SATCOM mondiale LTE et ses casques mains libres pour permettre la surveillance à distance des patients.

« Aider à fournir des services médicaux d’urgence aux patients en milieu préhospitalier est le genre d’opportunité que nous espérions lorsque nous avons développé la technologie de télésanté d’OPTAC-X » dit Dr Patrick Fullerton, fondateur et PDG d’OPTAC-X. “Nous savons, grâce à nos tests sur le terrain avec les médecins du commandement des opérations spéciales de l’armée américaine déployés dans le monde entier, que la technologie fonctionne et peut aider à sauver des vies.”

Un élément clé de la technologie OPTAC-X est le logiciel de Vantiq, qui exploite des capacités événementielles et en temps réel pour fournir aux services d’urgence des mises à jour et des alertes continues sur l’évolution de l’état d’un patient. Vantiq permet une intelligence avancée des capteurs en périphérie et orchestre l’utilisation de l’IA pour créer une connaissance de la situation en temps réel. Cela permet une gestion de crise plus efficace, une allocation proactive des ressources et une préparation à des scénarios potentiels bien avant l’arrivée d’un patient dans l’établissement. Cette stratégie prédictive a le potentiel d’augmenter considérablement l’efficacité des interventions, permettant ainsi de sauver davantage de vies.

« Nous sommes ravis de nous associer à OPTAC-X et de démontrer comment la technologie en temps réel à la pointe de la technologie peut débloquer l’innovation dans le domaine des soins de santé. » dit Dr Ryan Vega, directeur de la santé chez Vantiq. “Travailler dans un environnement préhospitalier ouvrira la voie à la manière dont les applications modernes d’IA en temps réel peuvent améliorer les interventions d’urgence et, en fin de compte, sauver des vies.”

Le système de télésanté OPTAC-X s’appuie sur son partenaire exclusif de services LTE et SATCOM, Kymeta Corporation, une entreprise majeure dans le domaine des antennes à écran plat et des SATCOM en mouvement, pour offrir des capacités LTE et SATCOM mondiales de pointe. L’antenne à direction électronique (ESA) basée sur des métamatériaux et activée par logiciel de Kymeta fournit des communications mobiles par satellite et cellulaires. Soutenus par des brevets et des licences américains et internationaux, le terminal Kymeta Hawk™ u8 pour EMS commercial et le terminal Osprey™ u8, un terminal MILSPEC robuste pour les communications en déplacement, répondent au besoin de systèmes de communication légers, discrets et à haut débit. qui ne nécessitent pas de composants mécaniques pour se diriger vers un satellite, qu’il s’agisse de communications en mouvement (COTM) ou de communications en pause (COTP).