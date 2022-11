Oprah Winfrey soutient John Fetterman plutôt que le Dr Mehmet Oz pour le Sénat de l’AP

Oprah Winfrey prend la parole sur scène lors de la soirée-bénéfice 2018 de la Fondation Robin Hood au Jacob Javitz Center le 14 mai 2018 à New York.

Oprah Winfrey a déclaré jeudi qu’elle voterait pour le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman plutôt que pour le républicain Dr Mehmet Oz dans la course incontournable au Sénat en Pennsylvanie.

C’est un camouflet notable pour Oz, un ancien animateur de talk-show soutenu par l’ancien président Donald Trump qui est devenu un médecin célèbre et un nom connu en grande partie grâce à son association avec Winfrey.

Elle-même superstar du talk-show et titan des médias, Winfrey a été la première invitée de l’émission “Second Opinion” d’Oz au début des années 2000, et elle a invité Oz sur “The Oprah Winfrey Show” régulièrement pendant des années. Sa société a lancé “The Dr. Oz Show”, qui a duré 13 saisons et s’est terminée en janvier.

Mais Winfrey a approuvé Fetterman, ainsi qu’une liste d’autres démocrates dans des courses au Sénat de haut niveau, lors d’un événement virtuel jeudi soir.

“Je vais vous dire tout cela, si je vivais en Pennsylvanie, j’aurais déjà voté pour John Fetterman pour de nombreuses raisons”, a déclaré Oprah.

À moins d’une semaine du jour du scrutin, les sondages montrent que Fetterman et Oz sont à égalité dans l’État Keystone. La course au siège du Sénat laissée ouverte par le départ à la retraite du sénateur du GOP Pat Toomey est considérée comme l’une des plus compétitives du pays, alors que les démocrates cherchent à défendre leur étroite majorité au Sénat.

Fetterman, qui se remet après avoir subi un accident vasculaire cérébral mettant sa vie en danger en mai, a critiqué Oz comme un élitiste déconnecté et un bagagiste du New Jersey. Oz a accusé Fetterman d’être trop à gauche pour l’État swing et indulgent envers le crime, et s’est demandé s’il était en assez bonne santé pour être sénateur.

“Et ce n’est pas la seule course qui compte”, a déclaré Winfrey. Elle a dit qu’elle voterait pour la démocrate Cheri Beasley plutôt que pour le représentant du GOP Ted Budd en Caroline du Nord, et pour le challenger démocrate du sénateur de Floride Marco Rubio, Val Demings, si elle le pouvait.

Dans le même souffle, Winfrey a soutenu : le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes contre le sénateur sortant Ron Johnson dans le Wisconsin ; La sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto sur l’espoir du GOP Adam Laxalt au Nevada; et le sénateur Raphael Warnock contre le républicain Herschel Walker en Géorgie.

Winfrey a également déclaré qu’elle voterait pour le candidat au poste de gouverneur du Texas Beto O’Rourke, un démocrate, plutôt que le gouverneur républicain sortant Greg Abbott, ainsi que Stacey Abrams, la démocrate qui se présente pour renverser le gouverneur républicain Brian Kemp en Géorgie.

“Il y a donc des choix clairs et des candidats dynamiques qui travaillent pour représenter les valeurs – c’est de cela dont nous parlons – les valeurs qui nous sont chères, les valeurs d’inclusion, les valeurs de compassion et de communauté que tant de d’entre nous partagent”, a déclaré Winfrey.

“Alors utilisez votre discernement, qui semble faire défaut dans une grande partie de notre pays aujourd’hui. Utilisez votre discernement et choisissez judicieusement pour la démocratie de notre pays”, a-t-elle ajouté.

Fetterman dans une déclaration a appelé “un honneur et un privilège d’avoir le soutien d’Oprah dans cette course”.

“Elle est un chef de file sur tant de questions – se battre pour notre démocratie, adopter une réforme sensée des armes à feu et garantir la justice raciale”, a déclaré Fetterman. “Je suis reconnaissant du soutien et de la confiance d’Oprah sur les problèmes qui comptent pour les gens à travers le pays et la Pennsylvanie alors que nous clôturons cette campagne.”

Une porte-parole de la campagne d’Oz n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’approbation de Winfrey. Dans une déclaration à NBC News, sa campagne a déclaré: “Le docteur Oz aime Oprah et respecte le fait qu’ils ont des politiques différentes. Il pense que nous avons besoin de plus d’équilibre et de moins d’extrémisme à Washington.”