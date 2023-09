Oprah Winfrey qualifie Ozempic de « solution de facilité » dans de nouveaux commentaires – Hollywood Life

Crédit d’image : Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock

Oprah Winfrey a pris à partie les médicaments de perte de poids à la mode Ozempic et Wegovy lors d’une table ronde éclairante. « Ne devrions-nous pas tous simplement accepter davantage le corps dans lequel vous choisissez d’être ? Cela devrait être votre choix », a-t-elle déclaré lors de Oprah Quotidien« La classe La vie que vous voulez: L’état du poids » de la table ronde récemment. « Même lorsque j’ai commencé à entendre parler des médicaments amaigrissants, au même moment où j’étais opérée du genou, et je me suis dit : ‘Je dois le faire toute seule' », a-t-elle poursuivi, via PERSONNES. « Parce que si je prends le médicament, c’est la solution de facilité. »

Oprah aurait noté qu’elle était systématiquement « humiliée dans les tabloïds chaque semaine pendant environ 25 ans » pour « ne pas avoir la volonté » de perdre du poids rapidement et de manière spectaculaire. « Vous savez tous que j’ai fait ce voyage pendant la majeure partie de ma vie », a-t-elle déclaré ailleurs dans la conversation, selon AUJOURD’HUI. «Mon poids le plus élevé était de 237 livres. Je ne sais pas s’il existe une autre personne publique dont la lutte contre le poids a été autant exploitée que la mienne au fil des années. Je suis donc prêt pour cette conversation.

Psychologue Dr Rachel Goldman, Dr Fatima Cody Stanford et Dr Mélanie Jay, a également rejoint le magnat des médias pour la discussion. Le Dr Fatima Cody Stanford a déclaré qu’elle n’utilisait jamais le terme « volonté » avec ses patients. « Il est difficile de vous voir ostracisé comme vous l’avez été », a-t-elle déclaré à propos de l’obésité. « Parce que ce n’est pas une question de volonté. Ce n’est pas de votre faute. C’est la façon dont notre corps régule le poids et chacun de nous est différent, chacun de nous est unique, aucun n’est supérieur à l’autre. Nous sommes simplement différents et agir sur ces différences et traiter les différences dans l’hétérogénéité de la population est la façon dont nous allons réellement apporter des changements dans cette maladie. Elle a ajouté que « l’obésité est une maladie chronique ».

Oprah a bouclé la boucle avec l’espoir de meilleures attitudes envers le poids et les parcours individuels de perte de poids. «Il devrait vous appartenir de le posséder et de ne pas en avoir honte», a-t-elle déclaré. « En tant que personne qui a été humiliée pendant tant d’années, j’en ai tout simplement marre. J’en ai juste marre. J’en ai juste marre. Et j’espère que cette conversation commencera à ne plus avoir honte.