Oprah Winfrey interviewera Meghan Markle et le prince Harry enceinte

Meghan Markle et Prince Harry sont sur le point d’obtenir le Oprah Winfrey traitement d’entretien.

Le lundi 15 février, CBS a annoncé que l’icône du talk-show s’asseyait avec le duc et la duchesse de Sussex pour une émission spéciale de 90 minutes aux heures de grande écoute diffusée sur le réseau le 7 mars à 20 h. Nouvelles de leur interview – le couple royal première rencontre commune très médiatisée depuis leur entretien de fiançailles avec BBC News en novembre 2017 – intervient un jour après l’annonce du couple selon laquelle Markle est enceinte.

Selon CBS, la spéciale comportera une « interview de grande envergure » entre Oprah et la duchesse en herbe sur des sujets allant de « l’entrée dans la vie en tant que royal, le mariage, la maternité, le travail philanthropique à la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense. » Harry rejoindra plus tard les femmes pour discuter de « leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion », selon un communiqué de presse.

Oprah n’est pas étrangère aux nouveaux résidents de Californie. Elle était invitée à leur mariage 2018 en Angleterre. Après que les deux hommes aient annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions royales, Oprah a démenti les rumeurs selon lesquelles elle avait été impliquée dans leur décision, disant à NBC: « Meghan et Harry n’ont pas besoin de mon aide pour déterminer ce qui est le mieux pour eux. » Elle a noté: «Je me soucie d’eux tous les deux et j’appuie toutes les décisions qu’ils prennent pour leur famille.

En décembre 2020, Oprah s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour révéler un cadeau que Meghan, désormais voisine, lui avait envoyé avant Noël.