Oprah Winfrey et Dwayne Johnson offrent 1,6 000 $/mois aux résidents de Maui via un nouveau fonds – National

Les habitants de Maui sont encore sous le choc des conséquences de l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle qui a balayé l’île au début du mois.

Le bilan des décès dus à l’incendie de forêt s’élève à 115, et un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues. Bien que les incendies aient été maîtrisés, de nombreux habitants n’ont pas de maison où retourner. Dans la ville de Lahaina, vieille de plusieurs siècles, presque tous les bâtiments de la ville de 13 000 habitants ont été détruits.

Des milliers d’habitants de Maui se sont inscrits à l’aide fédérale à la suite des incendies de forêt, mais les résidents déplacés disposent désormais d’un autre fonds sur lequel ils peuvent puiser : le People’s Fund of Maui, créé par Oprah Winfrey et Dwayne (The Rock) Johnson.

Le fonds était annoncé dans une vidéo mettant en vedette le célèbre animateur de télévision et lutteur à la retraite devenu acteur. Winfrey réside à temps partiel à Maui et Johnson a passé une partie de son adolescence à Hawaï.

« Nous avons créé le People’s Fund of Maui, qui mettra de l’argent directement entre les mains des personnes qui en ont besoin en ce moment », a déclaré Winfrey dans la vidéo, aux côtés de Johnson.

Le fonds a été lancé grâce à un don initial de 10 millions de dollars américains (plus de 13,5 millions de dollars canadiens) fourni par Winfrey et Johnson, qui appellent les autres à faire un don.

Les résidents de Maui qui ont perdu leur maison et qui ont plus de 18 ans peuvent demander de l’aide sur le site Web du People’s Fund of Maui et sont éligibles à recevoir 1 200 $ US (1 600 $ CA) par mois en fonds directs, « pour les aider à traverser cette période de crise ». récupération », déclare un fil de presse.

Tout ce que les candidats doivent faire est de présenter une preuve de résidence pour leur maison perdue ou inhabitable, selon le site Internet. Les fonds continueront à être distribués chaque mois aussi longtemps que l’argent durera.

Nous avons l’honneur d’annoncer la création du People’s Fund of Maui, un fonds qui met de l’argent directement dans les poches de ceux qui ont été touchés par les récents incendies de forêt. Comme @Oprah et j’ai pu le constater par moi-même, les impacts de ces incendies de forêt ont été dévastateurs, et nous sommes là pour garantir à 100 %… pic.twitter.com/iH6cPwbQ3k -Dwayne Johnson (@TheRock) 31 août 2023

« Alors que les gens du monde entier assistaient aux pertes catastrophiques et à la dévastation causées par les incendies de forêt de Maui, ils étaient également témoins du grand esprit et de la résilience de notre culture polynésienne ainsi que de l’immense force de la population de Maui », a déclaré Johnson. « Même dans les moments les plus difficiles, les habitants de Maui se rassemblent et nous nous levons – c’est ce qui nous rend plus forts. »

Johnson ajoute que le People’s Fund of Maui travaille avec des « dirigeants communautaires estimés » pour garantir que l’argent du fonds ira directement aux résidents concernés.

Il a déclaré dans la vidéo d’annonce du fonds que certaines personnes qui cherchaient des moyens d’aider les résidents de Maui pouvaient être confuses et frustrées quant aux organisations à soutenir.

« Nous sommes ici pour garantir à 100 pour cent que vos dons iront directement entre les mains des résidents de Lahaina », a déclaré Johnson, ajoutant qu’il s’agit d’un moyen « propre » et « direct » d’acheminer de l’argent aux Hawaïens déplacés.

L’idée du fonds est venue après que Winfrey et Johnson se sont envoyés des SMS sur la meilleure façon de soutenir les habitants de Maui, a déclaré Winfrey dans la vidéo d’annonce.

« J’ai rencontré des gens de toute la communauté qui ont été touchés par les incendies au cours des dernières semaines, leur demandant ce dont ils avaient le plus besoin et comment je pouvais leur être utile », a déclaré Winfrey.

« La principale chose que j’ai entendue, c’est leur inquiétude quant à la façon d’avancer malgré l’immense fardeau financier. La communauté s’est rassemblée de tant de façons merveilleuses, et mon intention est de soutenir les personnes touchées alors qu’elles déterminent à quoi ressemble la reconstruction pour elles.

Le comté de Maui a poursuivi la Hawaiian Electric Company, lui reprochant d’avoir déclenché les incendies de forêt après que le service public n’a pas réussi à couper l’électricité lors de vents exceptionnellement forts et de conditions sèches.

Le service public a admis que ses lignes électriques avaient effectivement déclenché l’incendie de forêt le matin du 8 août, affirmant que cela « semble avoir été causé par des lignes électriques tombées sous des vents violents ».

Mais la Hawaiian Electric Company a déclaré que les pompiers du comté étaient également responsables de l’incendie de forêt après avoir prétendument déclaré l’incendie initial maîtrisé et quitté les lieux, pour ensuite déclencher un deuxième incendie de forêt qui a finalement consumé Lahaina.

Richard Fried, un avocat d’Honolulu travaillant comme co-conseil dans le procès du comté de Maui, a déclaré que si leurs lignes électriques n’avaient pas provoqué l’incendie initial, « tout cela serait sans objet ».

« C’est le plus gros problème », a déclaré Fried lundi. «Ils peuvent danser autour de ça autant qu’ils veulent. Mais il n’y a aucune explication à cela.

— Avec des fichiers de The Associated Press