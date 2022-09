L’excellence noire !

Des milliards étaient dans le bâtiment lors de la première mondiale de stars de Le blues d’un jazzman qui a fait ressortir Tyler Perry, Oprah Winfrey, Debbie Allenet l’ensemble de la distribution au célèbre Festival international du film de Toronto le week-end dernier.

Perry et Winfrey étaient tout sourire sur le tapis tout en se prélassant dans de bonnes vibrations lors de l’événement le plus animé du festival jusqu’à présent.

Il convient également de noter l’ex-boo de Tyler Perry et la mère de son enfant Gélia Bekele le rejoindre sur le tapis des mois après leur rupture. Peut-être qu’ils se sont embrassés et réconciliés ?

Écrit, réalisé et produit par Perry, Le blues d’un jazzman étoiles Josué Boone et Soléa Pfeiffer en tant qu’amants maudits Bayou et Leanne aux côtés d’un ensemble qui comprend Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benoît, Kario Marcel, Lana Jeuneet Ryan Eggold.

“J’ai écrit cela il y a 27 ans, et je peux enfin le montrer au monde”, a écrit Perry sur Instagram. « C’est mon nouveau film, A Jazzman’s Blues. J’ai hâte que vous le voyiez sur @netflix le 23 septembre. Voici la bande-annonce. Plus à venir. #AJazzmansBlues

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce touchante ci-dessous:

Fait intéressant, le magnat bien-aimé a dû faire face à des difficultés de casting pour le drame de passage à l’âge adulte qui marque un départ radical de sa comédie bruyante.

“Malheureusement, avec ce film, je suis allé voir un groupe de jeunes artistes prometteurs qui recevaient beaucoup d’attention et je leur ai demandé de jouer le rôle”, a-t-il déclaré dans le interview exclusive. “Ils ont lu le scénario, ils ont adoré le scénario, mais je pense qu’il y avait une réserve ou une hésitation à travailler avec moi en particulier sur ce film, car je suppose qu’ils ne savaient pas comment cela se passerait.” “Dommage, tellement triste pour eux”, a-t-il poursuivi, ajoutant, “souvent, ces équipes ne comprennent pas nécessairement la puissance de mon public et ce que j’apporte. Les gens qui sont dans [A Jazzman’s Blues] fait exactement ce qu’il était censé être », dit-il. « C’est mieux que je ne l’aurais jamais imaginé, mais il a toujours été très important pour moi de casser de nouveaux visages. Et cela m’a ouvert la porte pour pouvoir aider tant de gens.

Le film présente une chanson originale interprétée par Ruth Bchansons arrangées et produites par plusieurs gagnants de Grammy et deux fois nominés aux Oscars Térence Blanchardet la musique de Aaron Zigman avec une chorégraphie de Debbie Allen.

“A Jazzman’s Blues” sera diffusé en exclusivité sur Netflix le 23 septembre.