Oprah Winfrey est entrée sur le chat Ozempic

Par Lisa Respers France | CNN

Les médicaments amaigrissants suscitent beaucoup d’attention ces jours-ci, et Oprah Winfrey se penche désormais sur le sujet.

Pendant l’hébergement son cours « La vie que vous voulez : l’état du poids » de Oprah Daily la magnat a dit qu’elle était « prête pour cette conversation ».

« Vous savez tous que j’ai fait ce voyage pendant la majeure partie de ma vie », a ajouté Winfrey.

«Mon poids le plus élevé était de 237 livres», a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas s’il existe une autre personne publique dont la lutte contre le poids a été autant exploitée que la mienne au fil des ans. »

Les discussions se sont tournées vers les médicaments contre le diabète de type 2, Ozempic et Mounjaro, qui sont également prescrit pour perdre du poids.

Après qu’un membre du public ait déclaré qu’elle avait perdu 100 livres avec l’aide d’Ozempic et que cela avait amélioré son « état d’esprit » en matière de nourriture, Winfrey a saisi l’occasion.

« L’une des choses dont j’ai eu tellement honte, dont j’ai eu honte moi-même et qui a été humiliée dans les tabloïds chaque semaine pendant environ 25 ans, c’est de ne pas avoir la volonté », a déclaré Winfrey, qui est également membre du conseil d’administration et propriétaire d’actions de Weight Watchers. « Je pense qu’il y a une distinction entre l’état d’esprit que nous entendons maintenant, le cerveau vous dit une certaine chose sur la façon dont vous traitez les aliments et la volonté. »

Le sujet de la honte était prédominant dans la discussion au sein du panel de professionnels de la santé – à la fois la honte d’être en surpoids et les personnes qui ont été humiliées pour avoir utilisé des médicaments amaigrissants.

« Ne devrions-nous pas tous simplement accepter davantage le corps dans lequel vous choisissez d’être ? Cela devrait être votre choix », a déclaré Winfrey. «Même lorsque j’ai commencé à entendre parler des médicaments amaigrissants, au même moment où j’étais opéré du genou, je me suis dit: ‘Je dois le faire moi-même.’ Parce que si je prends le médicament, c’est la solution de facilité.

Le-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous droits réservés.