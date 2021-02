Oprah Winfrey est déterminée à emmener le prince Harry et Meghan Markle pour une interview depuis qu’elle a assisté à leur mariage royal il y a près de trois ans, selon de nouveaux rapports.

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, parleront à l’animateur de l’émission américaine lors de leur première grande interview depuis leur démission de leurs fonctions royales.

L’annonce intervient alors que le couple attend son deuxième bébé.

Naturellement, Meghan parlera de la maternité, « les espoirs et les rêves futurs pour leur famille en expansion » dans l’interview.

Le couple parlera également de leur déménagement à travers l’étang en Californie où ils vivent avec leur fils Archie après avoir abandonné leurs fonctions royales au Royaume-Uni.

Selon The Sun, des rumeurs qu’Oprah espérait obtenir l’entretien avec le prince Harry et Meghan depuis leur mariage en 2018 ont émergé.







(Image: AFP / Getty Images)



Oprah With Meghan and Harry: Un CBS Primetime Special sera diffusé à la télévision aux États-Unis le 7 mars et diffusé au Royaume-Uni le lendemain.

Ce sera leur première interview télévisée depuis que Meghan et Harry ont donné une interview détaillant leurs nouvelles de fiançailles en 2017.

Oprah n’avait rencontré Meghan qu’une seule fois avant d’obtenir son invitation au spectacle étoilé du mariage royal.

Avant le mariage, la légende du talk-show a divulgué ses espoirs d’union.







(Image: AFP via Getty Images)



Elle a écrit pour le magazine Oprah: « Nous voulons tous nous sentir aussi radieux, joyeux et vivants que Meghan la regardait en descendant l’allée pour rencontrer Harry. Tous deux rayonnaient de bonheur.

«J’ai hâte de voir la bonté qui viendra de leur union.

« La bonté que je sais avec certitude aidera à changer la façon dont le monde pense de ce qui est possible, encore plus qu’il ne l’a déjà fait. »

Gayle King, amie commune et présentatrice de CBS, a présenté Meghan et Oprah l’une à l’autre, selon le Daily Mail.









Leur rencontre ponctuelle a ouvert la voie à une amitié florissante.

Ils sont devenus de bons amis et Oprah a même fait la promotion du café végétalien de Meghan sur Instagram.

Le Mirror a contacté les représentants d’Oprah Winfrey pour obtenir de plus amples commentaires.