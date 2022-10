Oprah Winfrey dit que ce sera “vraiment effrayant” si Stacey Abrams ne gagne pas : “Trop en jeu”

Oprah Winfrey a organisé mardi soir un événement de campagne virtuelle pour la candidate au poste de gouverneur de la Géorgie démocrate, Stacey Abrams.

Intitulé “A Thriving Life!”, L’événement comportait une conversation préenregistrée sur écran partagé entre les deux alors qu’ils discutaient des plans de la candidate pour l’État avant sa revanche avec le gouverneur républicain sortant Brian Kemp.

Winfrey, 66 ans, a également fait campagne pour Abrams lors de sa première course contre Kemp en 2018, qu’elle a perdue de peu.

Abrams, 49 ans, n’a jamais officiellement concédé l’élection, qui, selon elle, lui a été “volée” en raison de pratiques électorales discriminatoires et de la suppression d’électeurs.

LA CAMPAGNE DE STACEY ABRAMS A DÉPENSÉ PLUS DE 1,2 M$ EN SÉCURITÉ PRIVÉE DEPUIS DÉCEMBRE

“Vous avez fini par prononcer le discours de non-concession entendu dans le monde entier alors que vous exigeiez que chaque vote soit compté et que chaque voix soit entendue en Géorgie”, a déclaré Winfrey.

“Je n’ai pas gagné”, a déclaré Abrams. “Les gens pensent que je suis confus. Je ne le suis pas, mais j’ai passé les quatre dernières années à faire les choses dont j’ai parlé.”

À la suite de sa perte, la politicienne a construit son profil national en tant que militante du droit de vote, gagnant des millions de livres et de discours.

Elle a profité de l’événement de jeudi pour décrire sa plate-forme qui comprend l’expansion de l’assurance maladie Medicaid, l’annulation de l’interdiction de l’avortement de six semaines, l’investissement dans l’éducation, l’amélioration du logement abordable, la promulgation de lois de “bon sens” sur le contrôle des armes à feu et le développement de petites entreprises.

Abrams a également mis en garde contre la “léthargie des électeurs”, car elle a déclaré que les Géorgiens risquaient de perdre leurs libertés constitutionnelles.

Elle a fait valoir que les gens devraient voter pour elle comme protection contre les décisions de la Cour suprême des États-Unis qui, selon elle, pourraient éroder les droits de vote des minorités, les protections des personnes LGBTQ et les garanties contre les élections présidentielles volées.

“Si nous ne m’élisons pas, nous n’aurons pas de soins de santé pour un demi-million de Géorgiens”, a-t-elle déclaré. “Nos enfants continueront d’aller dans des écoles sous-financées où les enfants transgenres ont été interdits de jouer avec leurs amis.”

“Nous aurons des lois qui divisent qui disent que vous devez mentir à vos enfants sur leur histoire. Les membres de la communauté LGBTQ n’auront aucune protection.”

De plus, Abrams a déclaré que si Kemp est élu, il “attaquera nos libertés, surtout si vous êtes une femme”.

Elle a poursuivi: “Et donc si vous voulez des opportunités, de la liberté et la capacité de contrôler votre avenir, vous avez besoin de moi en tant que gouverneur, car Brian Kemp a prouvé qu’il s’en fichait et il n’aidera pas.”

“Que pouvons-nous faire pour aider?” a demandé Winfrey. “Et la plus grande réponse est que vous votez parce que trop d’enjeux sont en jeu pour ne pas le faire. Je veux dire, pendant que vous énumérez tout cela, que se passera-t-il si vous ne le faites pas?”

Winfrey a ajouté: “C’est vraiment effrayant. Je sais que vous n’êtes pas le genre de femme qui a peur. Vous ne vivez pas dans un espace de peur. Mais n’êtes-vous pas profondément préoccupé par cette léthargie?”

Winfrey a noté que les gens ont l’impression que leurs droits sont protégés car il existe une législation en place pour maintenir les freins et contrepoids.

“Nous avons appris que les freins et contrepoids ne sont pas sous contrôle”, a-t-elle déclaré.

L’animatrice de talk-show a déclaré qu’elle pensait qu’Abrams avait “la vocation de vouloir que les gens puissent faire mieux, vivre mieux et s’épanouir dans leur vie”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je souhaite que le peuple géorgien sorte et en fasse une réalité pour vous et l’État de Géorgie”, a déclaré Winfrey.

Winfrey est la dernière célébrité à apporter son soutien à Abrams, rejoignant John Legend et Ciara.

Kemp a attaqué Abrams en tant que “Celebrity Stacey”, affirmant le mois dernier qu’Abrams “menait sa campagne pour répondre aux besoins des élites libérales” et non des Géorgiens.

“Alors que Stacey Abrams continue de solliciter l’aide de milliardaires de l’extérieur de l’État”, a déclaré le porte-parole de Kemp, Tate Mitchell, “le gouverneur Kemp continuera de parler aux Géorgiens qui travaillent dur de son bilan de réussite économique et de son plan pour construire une Géorgie plus sûre et plus forte. .”

Un septembre Sondage Fox News a montré que Kemp menait Abrams de sept points, les électeurs indépendants battant pour le républicain sortant de 12 points.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.