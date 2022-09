NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Oprah Winfrey fait face à des critiques après avoir suggéré que le prince Harry et Meghan Markle pourraient faire la paix avec la famille royale à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

“Eh bien, c’est ce que je pense. Je pense que dans toutes les familles – vous savez, mon père est décédé récemment, cet été – et quand toutes les familles se réunissent pour une cérémonie commune, le rituel de, vous savez, enterrer vos morts, il y a un opportunité de rétablissement de la paix”, a déclaré Winfrey à Extra au Festival du film de Toronto

“Et j’espère qu’il y aura ça.”

Les commentaires de la personnalité de la télévision de 68 ans sont intervenus après la mort de la reine Elizabeth II jeudi et un an après l’interview explosive du prince Harry et de Markle avec Winfrey, lorsque le couple a dévoilé sa décision de se retirer de ses fonctions royales.

OPRAH DIT QUE LA MORT DE LA REINE ELIZABETH II POURRAIT ÊTRE UNE OPPORTUNITÉ DE “PAIX” POUR MEGHAN, HARRY ET LA FAMILLE ROYALE

Les commentateurs se sont rendus sur Twitter pour peser et se demander pourquoi l’actrice de “The Color Purple” a évoqué les tensions persistantes de la famille royale – encore une fois – après que le prince Harry et le prince William et leurs épouses se sont réunis pour honorer la reine.

“Oprah parle d'”enterrer les morts” et dit qu’elle espère que cela aidera le prince Harry et Meghan à “faire la paix” avec la famille royale. Elle n’a pas de prix, n’est-ce pas”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Jamais scruté un mot [Harry and Meghan] a dit… Elle se considère comme une animatrice de talk-show sérieuse.

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté : “Oprah oublie qu’elle a commencé ça. Peut-être que des excuses aideraient au rétablissement de la paix.”

“Hey @Oprah, si vous vous souciez de cette famille, vous ne leur auriez pas donné une plate-forme pour dénigrer la famille RF. Après votre entretien, la colère entre eux s’est creusée. Alors arrêtez de parler de BS”, a déclaré un autre message.

Malgré les rumeurs d’une rupture royale continue, le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint le prince William et Kate Middleton pour voir des hommages floraux à l’extérieur de Windsor samedi. La grand-mère des frères, la reine Elizabeth II, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse.

Le prince William, qui a reçu le titre de prince de Galles après que son père est devenu le roi Charles III, aurait étendu l’invitation au prince Harry et Markle.

On ne sait pas si Markle assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II avec le prince Harry le 19 septembre.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.