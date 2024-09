Oprah Winfrey apporte de l’émotion et de la bonne humeur lors de l’événement « Unite For America » de Kamala Harris

Oprah Winfrey est revenue au format talk-show pour un événement en personne et virtuel pour Kamala Harris, entrecoupant émotion et enthousiasme avec des appels publicitaires à s’organiser pour la candidature du vice-président.

Avec un public comprenant des célébrités telles que Chris Rock, Julia Roberts, Jennifer Lopez et Meryl Streep, l’événement à Farmington Hills, dans le Michigan, a été organisé comme l’ancien talk-show de Winfrey, avec des segments enregistrés entrecoupés de questions du public et de témoignages en larmes.

Contrairement au talk-show de Winfrey, l’événement de 90 minutes soutenait sans réserve Harris, les questions des personnes présentes dans le public étant alignées sur les priorités clés de la campagne en matière de messages sur la frontière, l’économie et les droits reproductifs. Winfrey a pris la parole lors de la Convention nationale démocrate pour soutenir Harris et, contrairement à ses précédentes déclarations présidentielles, elle s’est montrée plus disposée à critiquer sa rivale. S’exprimant sur l’attaque de Donald Trump contre les immigrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, Winfrey l’a qualifiée de « mensonge » qui « a mis en danger la vie du peuple haïtien et de toute personne d’apparence haïtienne ».

Les questions ont été posées par des partisans de base et par certaines célébrités.

« Que se passe-t-il quand vous gagnez et qu’il ne l’accepte pas ? », a demandé Streep à Harris, ajoutant : « Je me demande si nous serons prêts pour le 7 janvier. »

Kamala Harris et Oprah Winfrey parlent aux membres de la famille d’Amber Nicole Thurman.

« L’une des choses que j’ai réalisé au cours de notre campagne est que plus d’Américains que nous ne le pensons qui ont voté pour [Donald] « Trump a déjà décidé que le 6 janvier était un pas de trop », a répondu Harris, ajoutant : « Je pense qu’il n’y a absolument aucune tolérance pour la grande majorité des Américains à ce sujet, et ils ont vu les mensonges. Ils comprennent. »

Le moment le plus émouvant a eu lieu lors d’une séance consacrée aux droits reproductifs, lorsque Winfrey a présenté la mère et les sœurs d’Amber Nicole Thurman. ProPublica a rapporté plus tôt cette semaine qu’elle avait souffert d’une grave infection, de complications après avoir pris des pilules abortives. Mais elle est décédée après que ses médecins d’Atlanta ont retardé son traitement par crainte d’être poursuivis en justice à cause de la loi sur l’avortement de l’État.

« Je veux que vous sachiez tous qu’Amber n’était pas une statistique », a déclaré sa mère, Shanette, dans le public, en retenant ses larmes. « Elle était aimée par une famille, une famille solide, et nous aurions fait tout ce que nous pouvions pour apporter à mon bébé, notre bébé, l’aide dont elle avait besoin. »

Harris a dit à elle et à ses filles survivantes : « Je suis vraiment désolé. Et le courage dont vous avez toutes fait preuve est extraordinaire, car vous venez également d’apprendre comment elle est morte. La mère d’Amber m’a confié que ce mot qui résonne sans cesse dans sa tête peut être évité. »

Le public de 400 partisans de Harris était entouré d’écrans avec les visages agrandis de milliers d’autres partisans.

Meryl Streep pose une question à Kamala Harris lors de l’événement Unite for America.

CNN et MSNBC ont diffusé des extraits de l’événement, diffusés sur YouTube et d’autres plateformes. L’événement a attiré suffisamment d’attention pour que Trump publie une lettre élogieuse, plus élogieuse que celle que Winfrey lui avait envoyée en 2001.

L’idée d’un événement organisé par une société de production indépendante, qui ressemble à un programme d’information ou de discussion, n’est pas vraiment une nouveauté dans les campagnes présidentielles. En 1968, avec Roger Ailes comme conseiller, Richard Nixon a organisé des « réunions publiques » au cours desquelles il a répondu aux questions d’un groupe de partisans soigneusement sélectionnés qui soulevaient des questions que la campagne souhaitait mettre en avant. Des extraits de ces réunions publiques ont été utilisés dans des spots publicitaires.

Lors de la manifestation Unite for America, la première question a été posée par un homme qui demandait quels étaient les plans de Harris pour renforcer la frontière.

Harris a réitéré qu’elle signerait un projet de loi bipartisan sur la sécurité des frontières qui a été abandonné plus tôt cette année après que Trump a exhorté les membres à le rejeter, avec des rapports selon lesquels il considérait que la résolution de la crise aiderait le candidat de l’époque, Joe Biden.

On lui a également posé quelques questions sur le coût de la vie élevé, alors que Trump et ses alliés ont fustigé l’administration Biden sur la question de l’inflation. Harris a mis en avant ses projets en matière de logement et de garde d’enfants, ainsi que les mesures visant à empêcher la hausse des prix.

L’un des rares moments inattendus s’est produit lors d’un segment sur la violence armée. Natalie Griffith, une survivante de 15 ans de la fusillade dans une école de Géorgie au début du mois, a raconté son histoire. Winfrey a ensuite interrogé sa mère et son père, Marilda et Doug, sur leur expérience.

« Aucun parent ne devrait vivre ça », a déclaré Marilda, luttant elle aussi contre les larmes pour pouvoir exprimer ses sentiments. « On ne sait pas ce qu’on ressent jusqu’à ce que ce soit notre cas. »

Poursuivant la conversation, Winfrey lui a dit : « Vous avez un message pour les gens au pouvoir. »

« Faisons bouger les choses. Faisons en sorte que cela se produise », a déclaré Marilda.

Winfrey a ensuite fait remarquer que Doug n’était pas un démocrate inscrit, mais « maintenant vous dites que peu importe de quel côté de l’allée vous vous trouvez quand il s’agit de cette question. Quel changement souhaitez-vous voir maintenant que cela a affecté votre famille ? »

« Vous savez, le bon sens, a-t-il répondu. Je pense que la première étape consisterait à installer des détecteurs de métaux dans les écoles. Établissez un budget, élaborez un plan. »

Harris n’a pas abordé l’idée des détecteurs de métaux, mais a lié son appel au « bon sens » à une interdiction des armes d’assaut, à des vérifications universelles des antécédents et à des lois sur le drapeau rouge.

Harris a également réitéré qu’elle était en faveur du deuxième amendement, Winfrey évoquant son commentaire lors du débat selon lequel elle est également propriétaire d’une arme à feu.

« Essayez de pénétrer dans ma maison, ils vont se faire tirer dessus », a déclaré Harris, riant un peu de ce commentaire. Elle a ensuite ajouté : « Je n’aurais probablement pas dû dire ça. Mon équipe s’en occupera plus tard. »

Il y a eu quelques moments d’humour au cours de l’événement, comme lorsque Winfrey a imité Rock en le présentant. Il a plaisanté à propos de Harris : « Je me souviens lui avoir écrit un chèque quand elle était procureure de district, pour me sortir d’une contravention de stationnement ou quelque chose comme ça. » Il a ajouté : « Je veux amener mes filles à la Maison Blanche pour rencontrer cette présidente noire. »

L’événement a été inspiré par une vague de collectes de fonds et d’organisations en ligne sur Zoom qui ont été mises en place très peu de temps après que Harris ait annoncé sa candidature, à commencer par un événement Black Women for Harris qui a attiré 47 000 participants. Cela a donné lieu à d’autres événements, comme White Dudes for Harris, Rural Americans for Harris, Swifties for Harris.

Étaient également présents à l’événement : Ben Stiller, Tracee Ellis Ross et Bryan Cranston, ainsi que la gouverneure Gretchen Whitmer (D-MI).