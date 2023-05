Oprah Winfrey a failli refuser son premier emploi à la télévision – un professeur a changé d’avis

Oprah Winfrey a un très décoré carrière dans les médias, remportant 20 prix Emmy, un prix Tony et un prix Peabody, entre autres. Ces exploits n’auraient peut-être pas eu lieu, cependant, s’il n’y avait pas eu une confrontation avec la réalité d’un professeur d’université.

Winfrey, 69 ans, a commencé sa deuxième année avec une carrière dans l’éducation en tête, a-t-elle déclaré à 2023 diplômés de la Tennessee State University, son alma mater, au cours de sa discours d’ouverture Samedi.

« Je me spécialisais en communication vocale et en théâtre. Je voulais être actrice, mais mon père avait proclamé qu’aucune de mes filles ne serait sur le divan de casting de quelqu’un », a-t-elle déclaré. « Et alors j’ai décidé, d’accord, j’enseignerai. »

Le professeur de conception scénique de Winfrey avait d’autres plans. Pendant son cours, elle a reçu un appel d’un présentateur principal de nouvelles à WLAC-TV de Nashville avec une opportunité d’emploi. Il l’avait entendue à la radio, une carrière qu’elle commencé au lycéeet voulait lui offrir un poste d’ancre – mais Winfrey l’a d’abord refusé

« J’ai dit non monsieur… Mon père dit que je dois terminer l’école et l’école est tout simplement trop importante », a-t-elle raconté. « Et je doute que mon père me laisse même faire quelque chose comme ça. »

Quand Winfrey a dit à son professeur, il l’a regardée « comme si je n’avais pas de cerveau que Dieu a donné de la laitue », a-t-elle dit.

« Il a dit: » C’est pour cela que vous obtenez une éducation. Pour que CBS Channel Five vous appelle. Vous et votre père devriez le savoir « », a-t-elle déclaré aux étudiants. « Il a roulé des yeux et il s’éloigne. Il a dit: » Je vais lui dire moi-même « et il l’a fait. »

À son deuxième semestre de deuxième année, elle a changé tout son horaire de cours pour qu’il soit terminé à 14 heures – de 14 h 30 à 22 h 30, elle a travaillé à la station d’information, avec suffisamment de temps pour être à la maison avant le « cuirassé 11 » de son père. :00 couvre-feu », a déclaré Winfrey.

La carrière de Winfrey était déjà en plein essor avant l’obtention de son diplôme, elle a donc décidé d’arrêter de poursuivre ses études, choisissant plutôt de se concentrer sur le travail.

Au moment où elle a officiellement reçu son diplôme en 1988, 13 ans après son année d’obtention du diplôme d’origine, Winfrey avait sa propre talk-showen était à son troisième Emmy et aux premières étapes du lancement de Harpo Studios, sa société de production.

Winfrey porte désormais de nombreuses casquettes, de journaliste et animatrice à actrice, auteure et entrepreneure – qui l’ont toutes aidée à devenir la femme noire la plus riche d’Amérique et la première femme noire milliardaire aux États-Unis, avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars, Forbes rapports.

Elle dit qu’elle n’aurait pas pu atteindre de tels sommets sans avoir confiance en sa foi et en elle-même.

« A aucun moment je ne me suis sentie à ma place ou pas assez ou inadéquate ou un imposteur », a-t-elle déclaré. « Pourquoi ? Parce que je savais qui j’étais.

