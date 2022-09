Oprah, Spielberg et Swift arrivent à Toronto pour le TIFF

Taylor Swift, Steven Spielberg et Oprah Winfrey sont parmi les stars qui se rendront au Festival international du film de Toronto de cette année, qui a publié vendredi sa liste d’invités attendus – des centaines de noms allant de Darren Aronofsky à Rebecca Zlotowski.

Spielberg, comme annoncé précédemment, fera sa première apparition au festival pour la première du film semi-autobiographique Les Fablemanavec les membres de la distribution Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen qui devraient également être présents.

La première mondiale de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésune suite du polar de 2019, le 10 septembre réunira le réalisateur Rian Johnson avec les stars Daniel Craig, Kate Hudson et Ethan Hawke.

Également en première le 10 septembre est Sidney, un documentaire sur la vie du célèbre acteur Sidney Poitier. Winfrey a produit le documentaire et est également un sujet d’interview.

Winfrey sera également représentée à l’écran au festival par Quinta Brunson dans Bizarre : l’histoire d’Al Yankovicun biopic sur le musicien pop satirique. Alors que Brunson n’est pas sur la liste des participants, Daniel Radcliffe, qui joue le musicien titulaire, devrait y assister, tout comme Evan Rachel Wood qui joue Madonna.

Swift, quant à elle, est prévue pour une projection le 9 septembre et une discussion sur son court métrage Trop bien : le court-métrage avec le PDG du TIFF, Cameron Bailey.

Cage, Blanchett, Jackman

La première mondiale de Woman King le 9 septembre réunira les stars Viola Davis, Thuso Mbedu et John Boyega, tandis que les chanteurs Harry Styles, Emma Corrin et David Dawson sont attendus le 11 septembre pour Mon policier.

Jennifer Lawrence, Zac Efron, Nicolas Cage, Cate Blanchett, Hugh Jackman et Anna Kendrick devraient tous fouler les tapis rouges cette année.

La chanteuse Buffy Sainte-Marie sera également à Toronto pour les débuts du documentaire le 8 septembre Buffy Sainte-Marie : Continuez qui raconte sa vie, sa musique et son activisme.

Elle-Máijá Tailfeathers, star de Raiders de la nuit, qui était l’un des dix meilleurs films canadiens du festival de l’an dernier, revient cette année dans Stellairequi se déroule dans un bar du nord de l’Ontario qui reste un havre de paix au milieu d’une série de catastrophes naturelles.

Après avoir rééquipé cette année pour Obi Wan Kenobi, les stars Ewan McGregor et Hayden Christensen seront également au TIFF. McGregor joue aux côtés de Hawke dans la comédie dramatique Raymond et Ray, tandis que Christensen est parmi un certain nombre de Canadiens sur la liste des invités pour le Hollywood North Party, organisé par La vie de Toronto et Bonjour! Canada. La liste des invités pour cet événement comprend également les musiciens K-OS, Kardinal Offishal et l’acteur Paul Sun-Hyung Lee.

Le cinéaste Jordan Peele participera à une séance de questions-réponses après la projection de son récent film le 12 septembre Non, tandis que Hillary et Chelsea Clinton prendront la parole dans le cadre du programme Visionaries de la conférence de l’industrie du TIFF.

Les musiciens Tegan et Sara, Joe Jonas et Nelly Furtado participeront également au festival de cette année.