Oprah, qui a aidé Mehmet Oz à établir une suite télévisée, soutient Fetterman dans la course au Sénat

L’icône de la télévision Oprah Winfrey a soutenu jeudi le démocrate John Fetterman dans la course très disputée au Sénat de Pennsylvanie et a rejeté le républicain Dr Mehmet Oz, qu’elle avait aidé à propulser vers la célébrité il y a près de deux décennies lorsqu’elle l’a amené à son populaire talk-show de jour en tant qu’invité régulier.

Oz a quitté l’émission d’Oprah après cinq ans et 55 épisodes pour lancer son propre programme télévisé de jour, Le spectacle du Dr Ozqui a duré 13 saisons avant de déménager du New Jersey en Pennsylvanie pour se présenter au Sénat.

Jusqu’à présent, Winfrey avait déclaré qu’elle laisserait les élections aux Pennsylvaniens, mais elle a changé cette position lors d’une discussion en ligne sur le vote aux élections de mardi prochain.

“J’ai dit que cela dépendait des citoyens de Pennsylvanie et bien sûr, mais je vais vous dire tout cela, si je vivais en Pennsylvanie, j’aurais déjà voté pour John Fetterman pour de nombreuses raisons”, a déclaré Winfrey, avant de poursuivre pour exhorter les auditeurs à voter pour les démocrates candidats au poste de gouverneur et au Sénat dans divers États.

Elle n’a pas mentionné Oz par son nom lors de l’événement virtuel organisé avec sa coalition OWN Your Vote, une initiative qu’elle a lancée il y a deux ans pour encourager et fournir des ressources sur le processus électoral aux femmes noires.

Dans le passé, Winfrey a fait campagne pour des candidats tels que l’ancien président Barack Obama, ainsi que la candidate au poste de gouverneur de Géorgie, Stacy Abrams. Lors de la campagne 2020 touchée par la pandémie, elle a participé à un événement virtuel pour Joe Biden.

Trump soutient Oz

Le siège du Sénat de Pennsylvanie est considéré comme l’une des courses clés pour déterminer le contrôle de la chambre, qui est actuellement à 50-50 mais contrôlée par les démocrates en raison du vote du vice-président Kamala Harris pour rompre tout lien.

Les sondages montrent maintenant une course serrée entre Fetterman et Oz, un chirurgien cardiaque célèbre qui est approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Signe de l’ampleur des enjeux, Trump retournera en Pennsylvanie samedi pour faire campagne pour Oz, tandis que le président Biden ainsi qu’Obama feront chacun campagne pour Fetterman le même jour.

Les deux candidats ont eu leur seul débat la semaine dernière. Fetterman, se remettant d’un accident vasculaire cérébral subi au printemps, a utilisé des sous-titres affichés au-dessus du modérateur pour l’aider à traiter les mots qu’il a entendus, ce qui a parfois entraîné des pauses gênantes et des difficultés à communiquer.

Oz a également trébuché à certains moments. La campagne de Fetterman et les groupes démocrates nationaux ont depuis versé de l’argent dans des publicités télévisées avec un clip de débat d’Oz, dans lequel il dit: “Je veux que les femmes, les médecins, les dirigeants politiques locaux” décident du sort du droit d’une femme à l’avortement.

Le siège est libéré par le sénateur républicain sortant Pat Toomey.

Selon un récapitulatif sur son site Web de l’événement virtuel, Winfrey a également approuvé les candidats démocrates au Sénat Mandela Barnes (Wisconsin), Cheri Beasley (Caroline du Nord), Catherine Cortez Masto (Nevada) et Val Demings (Floride), ainsi qu’Abrams et Beto O’Rourke dans leurs offres pour les bureaux du gouverneur en Géorgie et au Texas, respectivement.