Oprah Winfrey serait « furieuse » que le prince Harry ait parlé avec James Corden et que l’interview ait été diffusée avant sa conversation très attendue.

L’animateur de talk-show, âgé de 67 ans, s’est assis avec Meghan Markle et Harry alors qu’ils étaient en tournée en Afrique du Sud et on pense qu’ils se sont ouverts sur tous les aspects de leur vie.

L’un des principaux sujets était la raison pour laquelle le couple a quitté ses fonctions royales et a quitté le Royaume-Uni pour la Californie pour se forger une nouvelle vie.

On pense donc qu’il y a eu un certain mécontentement que le duc de Sussex ait renversé son raisonnement à James Corden lors d’une conversation dans un bus à toit ouvert pour The Late Late Show.

Cela signifie que la révélation qu’il a quitté le pays en raison de sa colère envers les médias britanniques n’est plus l’exclusivité qu’Oprah voulait garder pour son interview sans limites.









Parlant de la façon dont le chat d’Oprah aurait pu être dévalorisé par la révélation de Harry, le dernier rédacteur en chef de i Paper, Benjamin Butterworth, a déclaré: «Je pense qu’ils étaient désespérés de faire connaître leur histoire.

«Quiconque a vu James Corden et le prince Harry vendredi, tout d’abord, Oprah doit avoir été furieux qu’il ait déjà donné la raison pour laquelle il a quitté les Royals à James Corden afin qu’elle ne l’ait pas comme une exclusivité.»

Il a poursuivi en affirmant que cela aurait coûté beaucoup de temps au budget d’Oprah, car elle espérait avoir gardé la ligne pour elle-même.

Il a poursuivi: « Elle a donc gaspillé quelques millions là-bas, mais je trouve tout simplement extraordinaire comment un couple si riche et qui a eu une position si élevée dans la vie que le duc et la duchesse parviennent à se faire paraître si bon marché.





Il y a eu des critiques selon lesquelles l’interview serait toujours diffusée malgré le grand-père de Harry, le prince Philip, toujours hospitalisé.

Il a passé près de deux semaines à l’hôpital car il est soigné pour des infections et pour sa maladie cardiaque.

Le royal a maintenant été transporté à Saint-Barthélemy, un hôpital spécialisé en cardiologie.

Le couple a dû faire face à des demandes de report, mais CBS a confirmé que l’interview serait diffusée comme prévu et qu’ITV la diffusera 24 heures plus tard, dans le cadre de ce qui serait un accord d’un million de livres sterling.







Butterworth a poursuivi: «C’est vraiment beaucoup d’argent, ITV aurait dépensé 1 million de livres sterling pour obtenir les droits de diffusion de cette interview d’Oprah au Royaume-Uni.

«Donc, Dieu sait combien il y en a aux États-Unis.

«Pour un couple qui a besoin de popularité et de bonnes relations publiques, même si vous acceptez leur décision de quitter la famille royale et de poursuivre cette ligne de travail.

« Vous devez remettre en question le bon sens derrière le faire maintenant, vous savez, est-ce que cela les aurait tués de le faire en trois mois, six mois, alors que le monde, espérons-le, sera dans un endroit beaucoup plus fort? »

L’interview est diffusée aux États-Unis le 7 mars et le Royaume-Uni l’obtient aux heures de grande écoute le lendemain.

