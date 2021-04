OPRAH Winfrey a insisté sur le fait que Meghan Markle était « véridique » dans son interview et qu’elle ne réalisait pas que les affirmations « racistes » seraient si percutantes.

L’animatrice de l’émission a été surprise que la duchesse de Sussex «soit allée jusqu’au bout» en accusant une royale de préjugé racial envers son fils.

Dans la conversation révélatrice diffusée en mars, Meghan a raconté comment sa santé mentale avait souffert pendant son temps en tant que royale de travail – et elle se sentait suicidaire pendant la grossesse d’Archie.

Pendant ce temps, Harry a déclaré que son père et son frère étaient « piégés » dans la firme royale et qu’un membre de la famille royale avait sondé le duc au sujet de son fils à naître et de la couleur de sa peau.

Et maintenant, Oprah a parlé de la conversation à la bombe qu’elle a menée.

L’homme de 67 ans a déclaré à l’émission TalkShopLive de Nancy O’Dell: « Je ne savais pas que cela aurait l’impact réverbérant qu’il a eu et continue d’avoir. J’ai fait beaucoup de préparation pour cela.

« Notre intention commune était la vérité. Ils voulaient pouvoir raconter leur histoire et la raconter d’une manière qui leur permette d’être aussi véridiques que possible. »

La star de la télévision a également admis qu’elle était « surprise » que Harry et Meghan aient été si ouverts lors de l’interview.

Se rappelant quand la duchesse a allégué que des commentaires « racistes » avaient été faits par un membre senior de la famille royale, Oprah a dit: « Quoi? Vous y allez? Vous y allez jusqu’au bout. »

Oprah a également déclaré qu’elle avait envoyé un texto à Harry et Meghan avant l’interview de CBS afin qu’ils puissent «aligner leur objectif» et comprendre que «l’intention partagée était la vérité».

Cela vient après que l’oncle de Kate Middleton a appelé Meghan Markle et le prince Harry « muppets » et a déclaré que leur interview à la bombe d’Oprah l’avait rendu « furieux ».

Gary Goldsmith, le frère cadet de la mère de Kate, Carole, a déclaré qu’il ne « croyait pas un mot » de la conversation révélatrice du mois dernier et qu’il n’était pas nécessaire que le duc et la duchesse de Sussex « trahissent » la famille royale.

Se référant à Meghan et Harry comme « ces muppets » et à la duchesse de Cambridge comme « notre Kate », le fier oncle a déclaré au Daily Mail qu’il était resté furieux par l’interview.

Meghan a déclaré à Oprah que Kate l’avait fait pleurer d’affilée sur les robes de demoiselles d’honneur – et non l’inverse.

Gary, qui avait auparavant défendu sa nièce contre ces allégations, a une fois de plus insisté: «Il n’y a aucun moyen que la Kate que je connaisse fasse ça.

«Je n’en crois tout simplement pas un mot.

« Toute l’interview a été une question de croyance. Elle ne connaissait pas les mots de l’hymne national? S’il vous plaît! Harry le chante depuis l’âge de cinq ans.

« Le Palais a refusé son aide alors que sa santé mentale souffrait? Je ne l’achète pas. Harry est le patron d’un organisme de bienfaisance pour la santé mentale. »

La semaine dernière, Harry a retrouvé son père et son frère pour les funérailles de leur grand-père, suscitant l’espoir de paix entre eux.

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril – au début de deux semaines de deuil royal.

Mais le service de déménagement a déclenché une vague de chagrin lorsque la reine a été photographiée seule sur les bancs alors qu’elle faisait ses adieux à son mari de 70 ans.