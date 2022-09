NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Oprah Winfrey a noté que la mort de la reine Elizabeth II pourrait être une “opportunité de rétablissement de la paix” au sein de la famille royale.

Winfrey a parlé brièvement lors d’une conversation au Festival du film de Toronto de l’interview “bombe” du prince Harry et de Meghan Markle et de la possibilité que les deux puissent se réconcilier avec le prince William et le reste de la famille royale.

“Eh bien, c’est ce que je pense, je pense que dans toutes les familles – vous savez, mon père est décédé récemment, cet été, et quand toutes les familles se réunissent pour une cérémonie commune, le rituel de, vous savez, enterrer vos morts, il y a un opportunité de rétablissement de la paix. Et j’espère qu’il y en aura”, a-t-elle déclaré Extra tout en faisant la promotion de son prochain documentaire sur Sidney Poitier.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON FONT UNE APPARITION SURPRISE AVEC LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE

Winfrey a été moins franc dans une interview avec Gayle King de “CBS Mornings”.

“Je n’entre pas dans les affaires familiales des gens”, a-t-elle déclaré à King lorsqu’on l’a interrogée sur l’opportunité d’une réconciliation entre le prince Harry et le prince William.

“Tous ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur famille avec des beaux-parents, des frères ou des sœurs savent à quel point certaines de ces situations peuvent être difficiles, et je suis sûre que vous savez que pour la famille royale, ce n’est pas différent”, a-t-elle poursuivi. “Personne ne me consulte à propos de leur entreprise familiale, alors j’essaie de rester en dehors de l’entreprise familiale des gens.”

L’animatrice de talk-show a ensuite parlé des “surprises” qui se sont produites lors de son entretien de 2021 avec le prince Harry et Markle. Le couple a parlé pour la première fois de sa décision de se retirer de ses rôles principaux dans la famille royale.

“J’ai été aussi surpris par l’interview explosive que tout le monde”, a expliqué Winfrey à King. “Je faisais une interview pour leur offrir une plate-forme pour raconter leur histoire sur les raisons de leur départ et c’était mon intention numéro un était simplement de clarifier pourquoi vous êtes parti.”

“Et donc, certaines des choses qui ont été révélées dans cette interview m’ont surpris et ces surprises sont maintenant appelées bombes, mais je n’avais pas l’intention de faire une interview bombe”, a-t-elle poursuivi. “J’ai décidé de faire une interview, d’avoir une conversation, qui leur permettrait de raconter leur histoire.”

Le prince Harry et Markle ont expliqué à Winfrey pourquoi ils avaient choisi de quitter leurs rôles dans la famille royale lors de l’entretien en 2021.

Une révélation incluse dans l’interview était que des conversations avaient eu lieu sur le teint de la peau du premier enfant de Markle et du prince Harry, Archie. Le couple n’a pas nommé qui a fait les commentaires, mais le prince Harry a noté à l’époque que ce n’était pas la reine Elizabeth II ou le prince Philip.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont officiellement retirés de leurs rôles royaux en 2020.

Malgré les rumeurs sur un riff royal continu, le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint le prince William et Kate Middleton pour voir des hommages floraux à l’extérieur de Windsor samedi. La grand-mère des frères, la reine Elizabeth II, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse.

Le prince William, qui a reçu le titre de prince de Galles après que son père est devenu le roi Charles III, aurait étendu l’invitation au prince Harry et Markle.

On ne sait pas si Markle assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II avec le prince Harry le 19 septembre.