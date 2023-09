Oprah accusée de « jouer le rôle de la victime » suite à la réaction violente des incendies de forêt à Maui

Oprah Winfrey a été accusée de jouer le rôle de la victime, après avoir dénoncé les réactions négatives auxquelles elle a été confrontée en réponse à ses efforts suite aux incendies de forêt meurtriers de Maui en août.

Le magnat des médias Winfrey posséderait environ 1 000 acres de terrain à Maui. Elle aurait acheté 870 acres sur l’île hawaïenne pour 6,6 millions de dollars plus tôt cette année, s’ajoutant aux 100 acres qu’elle possédait déjà. Elle vit à temps partiel à Maui depuis plus d’une décennie.

À la suite des incendies de forêt, qui ont tué au moins 115 personnes, et des centaines d’autres disparus, et causé d’importantes destructions dans la station balnéaire de Lahaina, Winfrey s’est associé à l’acteur Dwayne « The Rock » Johnson pour lancer le Fonds populaire de Maui.

Le fonds s’engage à apporter une aide financière directe aux personnes touchées par les incendies de forêt. Après que Winfrey et Johnson aient lancé le fonds avec une contribution combinée de 10 millions de dollars, ils ont demandé des dons au public. Cette décision a suscité des réactions négatives contre Winfrey, ses détracteurs se demandant pourquoi la milliardaire ne l’a pas financé elle-même.

Oprah Winfrey serre les mains alors qu’elle est assise le 6 août 2019 à Beverly Hills, en Californie. Le magnat des médias a été accusé de jouer le rôle de la victime, après avoir répondu aux critiques concernant sa réponse aux incendies de forêt à Maui.

Vera Anderson/WireImage/Getty Images



Lors d’une apparition le 12 septembre sur Matins CBSco-animé par sa meilleure amie, Gayle King, Winfrey a évoqué les réactions négatives auxquelles elle a été confrontée.

Interrogée sur la réaction d’une faction de ses détracteurs, Winfrey a répondu : « Eh bien, c’est un très bon point sur le fait d’être plus heureux au milieu d’une vague de terreur et de diffamation en ligne.

« Je dirai ceci : je suis sorti de cette expérience… avec bien plus de compassion pour les jeunes enfants, parce que je me disais : « Et si je ne savais pas vraiment qui je suis ? Et si je n’avais pas le l’assurance de [the poem] Invictus, que je suis le maître de mon propre destin et le capitaine de mon âme ? » a ajouté Winfrey.

« Cela vous aurait fait tomber », est intervenu le co-présentateur King.

« Cela vous éliminera », approuva Winfrey. « Donc, toutes les attaques, les mensonges et les théories du complot en ligne ont vraiment détourné l’attention de ce qui était le plus important, à savoir les habitants de Maui. »

Un extrait des commentaires de Winfrey a été partagé sur X, anciennement Twitter, où l’ancienne animatrice de talk-show a été encore plus critiquée car elle a été accusée de « jouer la victime ».

« Oprah joue la victime en essayant de vendre son livre [Build the Life You Want]. Dégueulasse », a écrit un utilisateur de X qui a partagé un extrait de l’interview.

« Ils donnent à Oprah plus de temps d’antenne pour jouer le rôle de la victime que celui des vraies victimes », a commenté un autre. « TRISTE! »

« Oprah joue la victime et dit qu’elle a été terrorisée en ligne. Bon sang. Je me demande ce que doivent ressentir les habitants d’Hawaï », a écrit un autre sur X.

« Et maintenant Oprah joue la victime », a posté un autre. « Et blâmer Internet pour la méfiance des gens à son égard. Oprah, au cas où vous liriez ceci, vous n’êtes pas la victime ici, parlez aux gens qui ont tout perdu, c’est là que sont nos sympathies et nos prières. »

Alors que Winfrey a été la cible de nombreuses critiques pour ses commentaires, la personnalité de la télévision a également été défendue par d’autres qui estimaient que son traitement était injuste.

Lors du lancement du People’s Fund of Maui, Winfrey et Johnson ont déclaré avoir été inspirés par la star de la musique country Dolly Parton. Elle a pris des mesures similaires après que les incendies de forêt ont dévasté certaines parties de Gatlinburg, dans le Tennessee, en décembre 2016.

Notant cela, un utilisateur de X a écrit : « Alors Dolly le fait et elle est géniale, c’est une sauveuse. Oprah et The Rock le font et ce n’est pas suffisant. Cela n’a pas de sens. […] Cette critique est injuste. Mais c’est typique d’Internet de nos jours. »

Alors Dolly le fait et elle est géniale, c’est une sauveuse. Oprah et The Rock le font et ce n’est pas suffisant. Cela n’a aucun sens. Dolly n’a même pas utilisé son argent, elle l’a collecté en jouant. Cette critique est injuste. Mais typique d’Internet de nos jours. -Paul (@Paulofthehammer) 14 septembre 2023

Un autre a souligné que Winfrey était allée aider les habitants de Maui et a noté que la star avait parlé de son intention de faire un don majeur aux efforts de rétablissement. « Les gens sont cruels », a ajouté l’utilisateur de X.

En accord avec l’affirmation de Winfrey selon laquelle elle avait été vilipendée par certains utilisateurs des médias sociaux, une autre a écrit qu’elle avait été soumise à des « violences sans fondement ». [and] attaques hostiles. »

Semaine d’actualités a contacté un représentant de Winfrey par e-mail pour commentaires.

Des informations erronées et plusieurs affirmations non vérifiées, notamment sur la réponse de Winfrey, se sont répandues sur les réseaux sociaux à la suite des incendies de forêt.

Une récente vidéo TikTok, initialement publiée par l’utilisateur AlltheNope et visionnée des millions de fois, contenait plusieurs allégations. Ils incluent que Winfrey a embauché une équipe privée de lutte contre les incendies avant que les incendies ne se propagent ; elle a engagé des services de sécurité privés pour empêcher les personnes de chercher refuge dans sa propriété ; et avait auparavant acheté son terrain pour « quelques centimes par dollar ».

Interrogé sur le viral TikTok, un porte-parole de Winfrey a déclaré Semaine d’actualités toutes les allégations contenues dans la vidéo étaient fausses.

Répondant spécifiquement à l’allégation selon laquelle Winfrey aurait acheté le terrain pour « quelques centimes par dollar », le porte-parole a déclaré : « Le terrain n’est pas sous-évalué ; c’est une zone non constructible sans droits sur l’eau.

« Le terrain est dédié à l’espace ouvert et à la plantation d’arbres pour aider à restaurer le bassin versant », ont-ils ajouté.

« Il est de notoriété publique à Maui que les terres sont traditionnellement utilisées pour le pâturage et qu’elles manquent d’eau. Le comté possède des enregistrements qui s’étendent sur des décennies. Ce sont des terres très escarpées, à haute altitude, sans routes. »

La vidéo originale a depuis été supprimée de la plateforme ; cependant, des rediffusions avec plusieurs millions de vues sont toujours disponibles au moment de la publication.

Aucune des affirmations contenues dans la vidéo TikTok n’a été présentée avec des preuves. Semaine d’actualités n’a trouvé aucune information ou donnée ailleurs qui étaye les accusations.

Une autre publication virale sur les réseaux sociaux suggérait qu’une de ses propriétés était protégée des incendies de forêt parce qu’elle avait un toit bleu. Le message était basé sur un faux article de presse, qui utilisait des photos de bâtiments non situés à Maui.

Winfrey a été critiquée lors de la crise des incendies de forêt après qu’elle et une équipe de tournage de CBS aient été refoulées du War Memorial Complex de Wailuku, où était basé un abri d’évacuation.

Winfrey est revenue plus tard et a été filmée en train de distribuer des fournitures aux survivants, les responsables du site décrivant la star comme polie et obligeante.