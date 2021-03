Oprah Winfrey aurait « gaspillé quelques millions » lors de son entretien avec le prince Harry et Meghan Markle après que le duc de Sussex ait donné une énorme exclusivité à James Corden.

La conversation du titan des médias avec le couple doit faire ses débuts aux États-Unis ce dimanche – avec une diffusion au Royaume-Uni sur ITV lundi – et elle les montrera s’ouvrir sur leur nouvelle vie en Amérique après avoir démissionné de la famille royale.

Cependant, quelques jours à peine avant la diffusion de la grande interview, Harry est apparu dans The Late Late Show With James Corden – et a lancé une énorme bombe sur sa décision de partir.

Il a expliqué à son copain James pourquoi il avait quitté la Grande-Bretagne – un sujet qui aurait dû être une caractéristique majeure de sa conversation avec Oprah, car elle aurait peut-être voulu garder cette ligne pour sa propre interview.

Maintenant, le dernier rédacteur en chef de i Paper, Benjamin Butterworth, a insisté sur le fait que la révélation devait avoir laissé le géant de la télévision Oprah en colère.

(Image: CBS)



«Quiconque a vu James Corden et le prince Harry vendredi, tout d’abord, Oprah doit avoir été furieux qu’il ait déjà donné la raison pour laquelle il a quitté les Royals à James Corden afin qu’elle ne l’ait pas comme une exclusivité.

« Elle a donc gaspillé quelques millions là-bas, mais je trouve tout simplement extraordinaire de voir comment un couple qui est si riche et a eu une position si élevée dans la vie que le duc et la duchesse parviennent à se faire paraître si bon marché. »

Pendant la conversation d’Harry avec le vieil ami James, on lui a demandé pourquoi il avait déraciné sa famille et avait déménagé aux États-Unis.







(Image: CBS / Youtube)



James lui a demandé: «C’est une décision si monumentale de s’être éloigné de la famille royale.

« Pourquoi avez-vous pensé que c’était nécessaire et la bonne chose à faire pour vous et votre famille? »

Le prince a alors répondu: « Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique. Cela détruisait ma santé mentale.

Il a ensuite abordé la fureur de sa vie de citations de service qui découlait d’une déclaration conjointe publiée par le couple après que la reine ait officialisé son départ.

La monarque a publié une déclaration dans laquelle elle a dépouillé la paire de leurs patronages royaux, déclarant: « En s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. »

Quelques minutes plus tard, Harry et Meghan ont publié leur propre déclaration, qui a été largement considérée comme une réprimande des paroles de la reine alors qu’elles écrivaient: « Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. »









Au cours de sa conversation avec James, Harry a apparemment tenté de clarifier la déclaration en disant: «Ma vie sera toujours consacrée au service public.

«Meghan s’est inscrite pour ça. Et nous aimons faire ça tous les deux.

«En ce qui me concerne, quelles que soient les décisions prises de ce côté-là, je ne m’en éloignerai jamais.

« Je contribuerai toujours. Ma vie est le service public, alors là où je suis dans le monde, ce sera la même chose. »







Oprah avec Meghan et Harry: A Primetime Special sera projeté sur la chaîne à 20 heures le lundi 8 mars sur ITV – moins de 24 heures après ses débuts en Amérique.

Les rapports suggèrent que cela a coûté environ 1 million de livres à ITV pour lancer le chat, en évitant la concurrence de Sky.

La BBC aurait précédemment refusé de diffuser l’émission spéciale télévisée, qui est passée de 90 minutes à deux heures.

Selon les experts, ITV devrait générer des revenus publicitaires d’environ 100 000 £ pour chaque tranche de 30 secondes.