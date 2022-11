Opposition, les experts louent la nouvelle stratégie indo-pacifique mais veulent un plan de mise en œuvre

Les partis d’opposition et les experts géopolitiques affirment que la nouvelle stratégie indo-pacifique des libéraux a besoin d’un plan de mise en œuvre.

La stratégie historique dévoilée dimanche a suscité des critiques de la part de l’ambassadeur de Chine au Canada et des critiques selon lesquelles elle ne répond pas aux besoins de la région, bien qu’elle ait été chaleureusement accueillie par l’industrie et de nombreux universitaires.

« Il s’agit du document stratégique le plus substantiel sur la politique étrangère que nous ayons vu de la part de n’importe quel gouvernement canadien depuis longtemps », a déclaré Roland Paris, ancien conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau.

“J’aimerais en savoir plus sur la manière dont le gouvernement va rendre compte s’il atteint des objectifs spécifiques, et comment et s’il va se tenir responsable”, a-t-il déclaré.

Les ministres ont révélé dimanche les priorités du gouvernement pour la région indo-pacifique dans une stratégie qu’ils avaient initialement promis de publier à l’automne 2020.

La stratégie promet près de 2,3 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur cinq ans, y compris pour des projets commerciaux et militaires destinés à contrebalancer une Chine montante, et comprend le langage le plus clair à ce jour sur la façon dont le Canada entend gérer sa relation avec Pékin.

Mais on ne sait pas comment Ottawa atteindra réellement ses objectifs, car la stratégie manque de cibles claires.

Bien qu’il comprenne des fonds pour embaucher plus de diplomates, il ne précise pas combien, laissant de côté la promesse de Trudeau plus tôt ce mois-ci d’embaucher pour environ 60 nouveaux postes.

Et la seule annonce liée à un calendrier approximatif est un plan de déploiement d’une troisième frégate navale dans la région l’année prochaine.

Paris, le directeur de l’École supérieure d’affaires internationales de l’Université d’Ottawa, a déclaré que le ton sérieux et les priorités claires ne se concrétiseront que si les libéraux fournissent plus de détails, en particulier sur les ressources militaires.

« Il s’agit d’un jeu à somme nulle, et donc les ressources engagées à un endroit ne sont pas disponibles ailleurs, et j’aimerais voir comment le Canada va allouer ses maigres ressources dans l’ensemble », a-t-il dit.

« Il y a un certain nombre d’initiatives là-bas qui ont beaucoup de sens, mais qui nécessitent un peu plus de clarification. Par exemple, qu’est-ce qu’une passerelle commerciale, exactement ? »

La stratégie prévoit de dépenser 24 millions de dollars pour établir une sorte de plaque tournante pour aider les entreprises canadiennes à repérer les opportunités d’innovation et d’investissement dans la région.

Bien que les détails ne soient pas précisés dans la stratégie, le bureau de la ministre du Commerce international Mary Ng l’a décrit lundi comme un espace physique qui serait probablement situé à Singapour.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a déclaré qu’il digère toujours la stratégie, mais a déclaré qu’elle ne peut être efficace que si le gouvernement poursuit sa mise en œuvre – ce qu’il a dit dans lequel le gouvernement n’a pas été bon en ce qui concerne d’autres priorités de politique étrangère.

Chong a souligné la législation des libéraux visant à interdire les importations de main-d’œuvre ouïghoure forcée du Xinjiang, qui, selon lui, ne semble pas être appliquée.

« À bien des égards, la stratégie est arrivée trop tard. Le gouvernement rattrape nos alliés et partenaires démocratiques dans la région », a écrit Chong dans un e-mail.

Il a fait valoir que la stratégie ne clarifiait pas les commentaires contradictoires des ministres libéraux ces dernières semaines quant à savoir si le Canada prévoyait de concentrer son commerce sur les pays pairs, surnommé “friendshoring”, ou de maintenir le commerce avec les autocraties.

Il a également noté que la stratégie ne faisait pas référence à deux alliances militaires dont le Canada a été exclu, connues sous le nom de Quad, qui comprend l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis, et AUKUS, un pacte trilatéral entre l’Australie, les États-Unis et les États-Unis. Royaume.

Le NPD a déclaré lundi qu’il soutenait les promesses de la stratégie de diversifier le commerce hors de la Chine et d’approfondir le travail sur le climat et les droits de l’homme.

«Nous nous battrons pour les Canadiens afin de nous assurer que ce n’est pas simplement une autre promesse vide du gouvernement libéral», a déclaré la porte-parole Heather McPherson dans un communiqué.

Le Bloc Québécois a déclaré que la stratégie était cruciale, mais il était sceptique qu’Ottawa ferait assez pour lui donner vie.

« Jamais, en plus de 50 ans, on ne s’est donné les moyens de réaliser nos ambitions à l’égard de la région Indo-Pacifique, et rien dans ce nouveau document ne laisse présager que le gouvernement fédéral y parviendra enfin », critique Stéphane Bergeron. écrit en français.

Dans un discours de lundi qui était prévu avant que le moment de la publication de la stratégie des libéraux ne soit rendu public, l’ambassadeur chinois Cong Peiwu a déclaré aux étudiants de l’Université d’Ottawa que le gouvernement canadien devrait cesser d’imiter les États-Unis et résister à une mentalité de guerre froide.

“Malheureusement, il semble que le Canada ait suivi la pratique américaine de créer la division et de fomenter la confrontation dans la région”, a déclaré Cong.

“En ce qui concerne la Chine, cela a déformé les faits (et) a exacerbé la soi-disant menace chinoise et a enfreint les affaires intérieures de la Chine. Nous nous y opposons fermement.

Cong a déclaré que la Chine présentait une opportunité de croissance économique et de développement humain, et il a soutenu que le Canada se rangeait du côté d’une approche américaine qui ne ferait que menacer la stabilité mondiale.

“Essentiellement, il tente de faire des pays d’Asie-Pacifique des pions de l’hégémonie américaine, essayant de provoquer des tensions pour gâcher la région Asie-Pacifique”, a-t-il déclaré.

“Ce genre d’accusations sans fondement et de pointage du doigt n’est vraiment pas du tout propice à notre future coopération.”

Les journalistes ont été autorisés à assister au discours mais interdits de filmer les propos. Pendant le discours, un store a été abaissé au-dessus d’une fenêtre pour bloquer la vue d’une manifestation sur le campus contre le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine.

—Dylan Robertson, La Presse Canadienne

Politique fédérale