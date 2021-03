Les opportunités d’éradiquer le problème des abus sexuels dans les écoles ont été manquées depuis un rapport appelant à une action «urgente» sur la question il y a cinq ans, ont averti les députés.

Lundi, le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a ajouté sa voix aux appels à une enquête, après qu’un site Web ait recueilli le témoignage de plus de 9000 filles et jeunes femmes dans des écoles indépendantes et publiques de traitement aux mains d’élèves de sexe masculin, ce qui équivalait à du harcèlement ou à des abus sexuels. , et dans certains cas le viol.

Mais d’anciens membres du Comité des femmes et des égalités de la Chambre des communes ont déclaré que dès 2016, ils avaient produit un rapport avertissant que le gouvernement n’avait pas de «plan cohérent» pour faire face aux niveaux «profondément troublants» de harcèlement sexuel et de violence entre les deux pays. enfants et adolescents dans les écoles en Angleterre.

Le gouvernement a répondu l’année suivante avec de nouvelles directives pour les écoles du ministère de l’Éducation sur la façon de traiter les incidents d’abus sexuels présumés par un élève sur un autre.

Mais l’ancien membre du comité Jess Phillips – maintenant membre de la magistrature travailliste de Sir Keir – a déclaré que les ministres n’avaient pas réussi à s’engager avec les écoles pour s’assurer que les directives étaient suivies.

Et elle a dit L’indépendant elle n’a pu trouver que peu de preuves qu’un groupe consultatif et un programme de recherche promis par les ministres en réponse au rapport de 2016 aient eu un effet.

Mme Phillips est devenue tellement préoccupée par le manque de connaissance des nouvelles orientations parmi les directeurs d’école qu’en 2019, elle et un autre député ont produit une vidéo appelant les parents à contacter les écoles de leurs enfants et à les exhorter à faire de sa mise en œuvre une priorité.

Une enquête réalisée à l’époque avait révélé qu’un tiers des enseignants n’avaient aucune idée que les directives avaient été mises à jour et que 20% seulement avaient reçu une formation sur la question.

«Que fait le gouvernement pour assurer la sécurité des enfants dans les écoles?» dit Mme Phillips. «Ils ont écrit quelques mots.

«Le conseil, fondamentalement, n’est pas mauvais, mais il a fallu un suivi et les écoles doivent être évaluées à ce sujet. Nous ne manquons pas de preuves, nous manquons d’action. » Le rapport de 2016 a révélé que le harcèlement sexuel et la maltraitance des filles étaient «acceptés comme faisant partie de la vie quotidienne» dans les écoles, de nombreux enseignants traitant le harcèlement sexuel comme «de simples plaisanteries».

Il a détaillé des preuves que les enfants en âge de fréquenter l’école primaire apprenaient à connaître le sexe et les relations en s’exposant à la pornographie dure, tandis que les parents se débattaient pour savoir comment ils pourraient le mieux soutenir leurs filles et leurs fils.

L’ancienne ministre Maria Miller, qui présidait le comité au moment de la rédaction du rapport, a déclaré que les nouvelles orientations produites par les ministres en réponse étaient les bienvenues en indiquant clairement que le harcèlement sexuel «entre pairs» dans les écoles n’était pas acceptable. Et elle a dit qu’il était positif que la question soit placée dans le cadre des inspecteurs scolaires Ofsted.

Mais elle a dit L’indépendant: «Ces choses sont clairement à l’ordre du jour du gouvernement depuis au moins cinq ans.

«Ils ont pris des mesures, mais ce qui ne s’est pas produit, c’est un changement démontrable pour les jeunes femmes dans les écoles.»

Mme Miller a appelé à un rapport rapide de l’Ofsted sur les informations qu’ils ont collectées sur la réponse des écoles aux nouvelles directives, et a averti que dans les cas où les écoles n’ont pas réussi à protéger les enfants comme ils le devraient, les ministres ont le pouvoir de les fermer.

«Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de nouvelles enquêtes, mais de faire en sorte que les écoles adhèrent aux conseils qui ont été émis», a-t-elle déclaré. «Nous avons besoin d’un changement de culture qui signifie que les jeunes femmes ne commencent pas leur vie en pensant que le harcèlement sexuel fait simplement partie de la vie normale.»

Comme témoignages de victimes présumées sur le site Web Everyone’s Invited adopté 9 200, Sir Keir a soutenu un appel du président conservateur du comité de l’éducation des Communes, Robert Halfon, pour une enquête indépendante.

«Je suis vraiment inquiet de ce que nous voyons ces derniers jours et je sais que beaucoup de parents le seront, de nombreux enseignants et membres du personnel scolaire et, bien sûr, des jeunes», a déclaré le dirigeant travailliste.

«Il doit y avoir une enquête et elle doit commencer très vite, c’est sérieux.»

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré: «Aucune école – qu’il s’agisse d’une école indépendante ou d’une école publique – ne devrait jamais être un environnement où les jeunes se sentent en danger, et encore moins dans un endroit où des abus sexuels peuvent avoir lieu. Les allégations que j’ai entendues ces derniers jours sont choquantes et odieuses.

«Toute victime de ces actes écoeurants que nous avons vu rapportés devrait faire part de ses préoccupations à une personne en qui elle a confiance, que ce soit un membre de la famille ou un ami, un enseignant, un travailleur social ou la police. Nous prendrons les mesures appropriées. »

Et un porte-parole du gouvernement a déclaré: «La grande majorité des écoles, collèges et universités prennent très au sérieux leurs responsabilités en matière de protection, il est donc particulièrement choquant que des allégations d’abus soient faites en relation avec un lieu d’enseignement où tout le monde devrait se sentir en sécurité et protégé.

<< En travaillant ensemble, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur et le Conseil national des chefs de police sont en contact avec «tout le monde est invité» pour apporter soutien, protection et conseils à ceux qui signalent des abus, notamment en contactant des professionnels ou la police s'ils le souhaitent. .

«En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à améliorer les résultats des victimes et des survivants de tous âges et de tous horizons.»

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que les écoles et les collèges étaient «très concentrés» sur la lutte et la prévention des violences sexuelles et du harcèlement «odieux», conformément aux orientations élaborées par le DFE.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Les récents rapports de harcèlement et de violence sexuels que nous avons vus sont choquants et profondément préoccupants. Il est essentiel que tout incident de harcèlement ou de violence sexuelle soit signalé afin qu’il puisse faire l’objet d’une enquête et que les mesures appropriées soient prises.

«Il est manifestement urgent de se demander ce que nous pouvons tous faire de plus pour prévenir le harcèlement et la violence sexuels maintenant et à l’avenir. Il ne fait aucun doute que les écoles peuvent et doivent jouer un rôle clé dans ce travail, mais c’est un problème qui va bien au-delà des portes de l’école.