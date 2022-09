Le vote par anticipation sera ouvert les 5 et 11 octobre

Les résidents de Lake Country peuvent s’exprimer tôt pour les prochaines élections municipales.

Le vote par anticipation sera ouvert les 5 et 11 octobre à la mairie de 8h à 20h

L’inscription préalable n’est pas requise pour ceux qui souhaitent remplir le bulletin de vote plus tôt.

Les résidents votants doivent être âgés de 18 ans ou plus le jour du vote général, être citoyens canadiens, être résidents de Lake Country et avoir vécu en Colombie-Britannique au moins six mois avant le jour de l’inscription.

Tous les électeurs sont tenus de produire deux pièces d’identité et au moins une doit comporter une signature. Les documents acceptables comprennent un permis de conduire, une carte de services de la Colombie-Britannique, une carte de citoyenneté, une carte de crédit ou de débit ou une facture de services publics.

Le vote général aura lieu le 15 octobre.

