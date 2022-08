Opportunités de parrainage d’automne dans la chambre – Shaw Local

La chambre de commerce de la région d’Oswego organise de nombreux événements tout au long de l’année et avec ceux-ci viennent des occasions de parrainer et de promouvoir votre entreprise par le biais d’un événement ou d’un service que nous fournissons. Vous trouverez ci-dessous plusieurs opportunités de parrainage à venir :

1. Spiritueux à la ferme

L’événement annuel de fin d’été combine musique et distilleries artisanales. Cette année, Spirits on the Farm aura lieu le samedi 20 août au champ de foire du comté de Kendall, 10826 State Rt. 71, Yorkville. Pour plus d’informations, visitez www.spiritsoft.com .

2. Festival d’automne du renard

Organisé par l’Oswego Downtown Association, cet événement annuel attire des milliers de personnes dans le magnifique centre-ville pour des activités pour enfants, un marché d’artisanat et d’antiquités, et plus encore. Le Fox Fall Fest de cette année aura lieu le 18 septembre et des opportunités de parrainage seront bientôt disponibles.

3. Fraidycat 5k en bonne santé, Ghost Run 8k et Meow Mile

Ce 12e événement annuel d’automne présenté par la Chambre et Edward-Elmhurst Health revient en ville le 30 octobre, avec de nombreuses opportunités promotionnelles. Pour plus d’informations sur cet événement, rendez-vous sur www.fraidycat5k.com .

4. Marche de Noël

La marche de Noël annuelle qui lance la saison des fêtes est prévue pour le vendredi 2 décembre au centre-ville d’Oswego, et la Chambre offrira à nouveau des opportunités de promouvoir votre entreprise aux participants, comme les fosses à smores ou la distribution d’une boisson chaude. Les détails à ce sujet seront bientôt publiés.

5. Exposition de la ville natale

Dans la perspective de 2023, l’Oswego Hometown Expo reviendra le 25 février de cette année au Oswego High School Fieldhouse. Lors de la populaire expo, les entreprises et les organismes communautaires auront l’occasion de promouvoir leurs produits et services.

Pour plus d’informations sur la chambre et les événements, visitez www.oswegochamber.org envoyez un e-mail à [email protected], appelez le 630-554-3505 ou passez au bureau au 73 W. Van Buren St., Oswego.

