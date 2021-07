Opportunités de la lutte entre les États-Unis et la Chine, selon un économiste

C’est selon une traduction CNBC de son discours en mandarin vendredi lors de la conférence sur la stratégie d’investissement du gestionnaire d’actifs ChinaAMC. Fondée en 1998, ChinaAMC est l’un des plus grands gestionnaires de fonds communs de placement du pays et revendique 1,54 billion de yuans (240,63 milliards de dollars) d’actifs sous gestion.

L’événement est survenu à peu près deux semaines après que le Parti communiste chinois au pouvoir vient de célébrer son 100e anniversaire le 1er juillet, lorsque le président Xi Jinping a de nouveau appelé au « grand rajeunissement » de la Chine.

Liu, également économiste en chef chez Tianfeng Securities, a fait écho à cette ligne en parlant avec confiance de la capacité de la Chine à atteindre son objectif de devenir une « grande nation ». Il a déclaré qu’une fois par siècle, des opportunités émergeraient d’une « lutte pour la suprématie » entre les États-Unis et la Chine.

Les États-Unis sont la plus grande économie du monde, tandis que la Chine est la deuxième, et rattrape rapidement sa taille. Les deux pays se sont retrouvés mêlés à des tensions croissantes au cours des dernières années, en commençant par le commerce et en s’étendant à la finance et à la technologie.

Selon Liu, aider la Chine est l’engagement des États-Unis dans une politique d’impression en dollars depuis la pandémie de coronavirus qui a modifié l’équilibre financier. Pour Liu, cette politique américaine reflète un changement irréversible et significatif qui a des conséquences directes sur l’objectif de la politique macroéconomique de la Chine de contrôler l’inflation au niveau national.

Cependant, Liu n’a pas laissé de doute sur la capacité de la Chine à maintenir sa croissance. Faisant de nouveau écho à la confiance en Pékin, il a déclaré que la détermination de la Chine permettrait au pays de résister aux effets de la politique américaine, affaiblissant l’économie américaine et renforçant celle de la Chine.

De l’avis de Liu, les États-Unis mettent en œuvre le concept de « théorie monétaire moderne » (MMT), selon laquelle les gouvernements avec leur propre monnaie forte peuvent imprimer de l’argent pour soutenir l’économie nationale sans trop se soucier des déficits budgétaires.

L’un des partisans les plus connus de la théorie monétaire moderne est Stephanie Kelton, anciennement économiste en chef pour les démocrates au Comité du budget du Sénat américain et conseillère économique principale de la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016.

Les États-Unis, sous l’administration Trump puis l’administration Biden, ont maintenu des taux d’intérêt bas et libéré des milliards de dollars dans l’économie pour soutenir la croissance dans le sillage de la pandémie.

Le programme de relance a suscité des critiques pour son ampleur. Lors de la réunion annuelle du conglomérat Berkshire Hathaway en mai, Charlie Munger, partenaire commercial de longue date du milliardaire américain Warren Buffett, a déclaré que la théorie monétaire moderne pourrait être « plus réalisable que tout le monde ne le pensait. Mais je sais que si vous continuez à le faire sans aucune limite, cela se terminera par un désastre . »