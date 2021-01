Dublin, 12 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «L’investissement dans la génomique, les thérapies avancées et la santé de précision offre de nouvelles opportunités pour le marché britannique des technologies médicales» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché de la technologie médicale (MedTech) au Royaume-Uni (Royaume-Uni) traverse une phase de transformation. Bien qu’il ait connu une croissance régulière jusqu’en 2019 et ait été imprégné d’investissements dans le cadre du UK Life Sciences Sector Deal, les défis du marché et de la réglementation persistent. Dans cette étude de recherche, l’éditeur analyse le paysage du marché britannique MedTech, y compris une discussion des tendances, des moteurs et des contraintes; et une évaluation des prévisions.

L’étude examine les données historiques sur le chiffre d’affaires du Bureau des sciences de la vie et propose une prévision en tenant compte de plusieurs facteurs, dont le Brexit; COVID-19[FEMININE;etlesjalonsprévusdansl’accorddusecteurdessciencesdelavieauRoyaume-Unilafeuillederoutepourlareprisedessciencesdelavieetd’autresinitiativesstratégiquespertinentes

L’étude identifie également les opportunités de croissance à la lumière des développements récents du marché et présente une évaluation des investissements décrits par l’accord du secteur des sciences de la vie. Il couvre l’environnement de croissance avec un accent particulier sur les clusters au sein du secteur MedTech au Royaume-Uni.

La segmentation du marché est divisée en deux parties principales, le cœur et les services MedTech, et l’offre, le cœur de MedTech étant sous-segmenté en dispositifs médicaux, diagnostic in vitro (IVD) et santé numérique. Des prévisions de revenus sont fournies pour chaque segment. La période d’étude s’étend de 2015 à 2023.

Principaux sujets abordés:

1. Tableau de bord exécutif

Objectif de cette étude expérientielle

Les opportunités de croissance alimentent le moteur du pipeline de croissance

Impératifs stratégiques pour les entreprises du marché

2. Environnement de croissance – Aperçu du marché

Marché MedTech au Royaume-Uni – Segmentation et définitions

Marché MedTech au Royaume-Uni – Catégories de segmentation du marché

Marché MedTech au Royaume-Uni – Paysage concurrentiel

Marché MedTech au Royaume-Uni – Indicateurs de performance clés

Conducteurs et dispositifs de retenue

3. Environnement de croissance – Prévisions du marché

L’histoire continue

Méthodologie de prévision du marché

Prévisions du marché britannique MedTech

Marché MedTech au Royaume-Uni

Numéros de marché MedTech au Royaume-Uni

Numéros de marché MedTech au Royaume-Uni

Impact et réponse du COVID-19

4. Scénarios de vision

5. Environnement de croissance – Grappes de croissance

Opportunités dans les clusters des sciences de la vie au Royaume-Uni

Identification des clusters

Triangle d’or (Cambridge, Oxford et Londres)

Identification des clusters

Cluster Nord-Ouest (Liverpool, Manchester, Leeds et Sheffield)

Cluster Midlands (Birmingham, Nottingham, Leicester, Coventry et Derby)

Cluster nord (Édimbourg, Glasgow, Newcastle et Durham)

Cluster Sud-Ouest (Cardiff, Bristol et Exeter)

Sutton (Londres et Surrey)

Cluster TEES Valley (Middlesbrough, Stockton-on-tees et Darlington)

6. Pipeline de croissance

7. Vision et stratégie – Opportunités de croissance

Introduction aux opportunités de croissance

Évaluation des impacts à court et à long terme sur les opportunités de croissance

Opportunité de croissance 1 – Near Shoring du développement de produits

Opportunité de croissance 2 – Hotspots géographiques de collaboration

Opportunité de croissance 3 – Amélioration de l’efficacité de la R&D

Opportunité de croissance 4 – Fabrication 4.0

Opportunité de croissance 5 – Numérisation

Avertissement légal

8. Annexe

