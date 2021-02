Opportunité d’équipe Biden: faire des États-Unis une voix crédible sur les droits de l’homme en Chine et dans le monde

Le choix du président Joe Biden pour l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, devrait faire de la promotion du respect des droits de l’homme une priorité absolue aux Nations Unies. Cela signifie tenir sa promesse de contrer de manière agressive ce qu’elle a décrit comme «les efforts malveillants de la Chine à New York» tout en rétablissant le rôle des États-Unis en tant que voix de confiance en matière de droits de l’homme.

Les précédentes administrations américaines ont été incohérentes dans leur défense des droits de l’homme aux Nations Unies, un problème qui a augmenté de façon exponentielle sous l’administration Trump. Thomas-Greenfield devrait élaborer une nouvelle stratégie pour les États-Unis qui donnerait la priorité aux questions de droits de l’homme en fonction de leur urgence et de leur importance, et non de la question de savoir si elles impliquent des gouvernements jugés hostiles aux États-Unis.

Thomas-Greenfield voudra abandonner de nombreuses politiques menées par l’administration Trump à l’ONU, comme supprimer les références à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes des textes de l’ONU. Mais Thomas-Greenfield n’a pas besoin de rejeter toutes les approches menées par Trump. Il y a place pour la continuité sur des questions comme la Chine et la Syrie.

Surveiller les violations des droits humains en Chine

Le Sénat doit examiner la nomination de Thomas-Greenfield lundi. Lors de son audition de confirmation devant la commission des relations étrangères du Sénat, elle a été parsemée de questions sur un discours qu’elle a prononcé en 2019 et que plusieurs sénateurs ont critiqué comme étant indûment gentil envers le gouvernement chinois. Elle a rejeté ce discours comme une erreur et a juré de résister aux efforts de Pékin pour accroître son influence à l’ONU. «Leur succès dépend de notre retrait continu», a-t-elle dit. «Cela n’arrivera pas sur ma montre.»

Human Rights Watch a documenté les efforts systématiques de Pékin pour saper les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU à New York et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève. La Chine s’est livrée à la manipulation des processus d’examen de l’ONU, au harcèlement et à l’intimidation des défenseurs des droits de l’homme de Chine, ainsi que des experts et du personnel des droits de l’homme de l’ONU. Il a tenté d’utiliser son influence croissante pour bloquer la participation de groupes indépendants de la société civile aux réunions et conférences des Nations Unies.

L’administration Trump a eu raison de soutenir la Grande-Bretagne et l’Allemagne en attirant l’attention sur la détention arbitraire par Pékin de plus d’un million d’Ouïghours et d’autres musulmans turcs au Xinjiang. La coalition de pays prêts à braver les représailles chinoises et à condamner ses abus au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet à l’ONU s’est élargie, tandis que les rangs de ceux qui voulaient faire l’éloge de Pékin se réduisaient. Thomas-Greenfield devrait faire de l’élargissement de la coalition de nations disposées à dénoncer les violations des droits de l’homme de Pékin à l’ONU – et de la création d’un mécanisme international permanent pour surveiller les graves violations des droits de l’homme en cours en Chine – l’un de ses principaux objectifs.

Elle devrait abandonner l’approche sélective de l’administration Trump en matière de droits de l’homme – condamnant avec enthousiasme les abus de ses ennemis tout en ignorant les violations des droits d’alliés comme Israël et l’Arabie saoudite. Elle devrait tenir sa promesse de mettre fin à l’alliance grotesque avec la Russie, l’Arabie saoudite, l’Iran et d’autres nations qui se sont opposées à toute mention de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes et des filles à l’ONU et dans d’autres forums multilatéraux.

Elle a dit aux sénateurs que les États-Unis – le plus grand contributeur financier de l’ONU – recommenceraient à payer leurs cotisations pour aider à atténuer les problèmes financiers de l’ONU. C’est une bonne nouvelle que l’administration Biden envisage de reprendre le financement d’agences vitales des Nations Unies comme le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et l’Organisation mondiale de la santé.

Thomas-Greenfield devrait rejeter le feu vert de l’administration précédente des abus du gouvernement israélien contre les Palestiniens et dénoncer les colonies israéliennes illégales sur le territoire palestinien occupé. Elle devrait revenir sur l’affirmation qu’elle a faite lors de son audience de confirmation selon laquelle les campagnes de boycott d’Israël «frôlent l’antisémitisme», qui répète le faux récit colporté par l’administration Trump selon lequel le boycott d’Israël est intrinsèquement antisémite. Elle devrait s’opposer à la fois au véritable antisémitisme et aux tentatives de museler la critique de la politique israélienne par ceux qui la qualifient faussement d’antisémitisme.

Tirez le meilleur parti de l’influence américaine

La suggestion de Thomas-Greenfield selon laquelle les États-Unis se présenteront très probablement à un siège au Conseil des droits de l’homme indique que l’Amérique est prête à se réengager avec le principal organe des droits de l’homme de l’ONU. L’administration Trump s’est retirée en 2018 après un effort maladroit de «réforme» du Conseil des droits de l’homme dirigé par l’ambassadeur de l’époque Nikki Haley, n’a recueilli pratiquement aucun soutien. Son objectif principal était de museler les critiques des abus israéliens, et non de réformer le conseil.

Mais Thomas-Greenfield peut et doit suivre la voie de l’administration Trump sur la situation humanitaire en Syrie. Dans une vidéo d’adieu, le prédécesseur de Thomas-Greenfield, Kelly Craft, a plaidé pour un renouvellement de l’aide transfrontalière à la Syrie non gouvernementale, une initiative mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie a éviscérée avec des menaces de veto. L’administration Biden devrait embrasser ce message et veiller à ce que les Syriens vivant dans des zones non contrôlées par le gouvernement aient de la nourriture et des médicaments pour lutter contre la faim et la pandémie de COVID-19.

Enfin, les États-Unis devraient exhorter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à se prononcer davantage sur les droits de l’homme. Guterres est allergique à la critique de certains gouvernements pour des violations des droits, abandonnant en fait l’une des rares armes de l’arsenal limité du secrétaire général. Il a été particulièrement réticent en ce qui concerne la Chine. Bien qu’il ait récemment déclaré que les droits de tous les habitants du Xinjiang devaient être respectés, il n’a jamais reconnu publiquement l’ampleur massive des abus contre les musulmans turcs de Chine.

Thomas-Greenfield a l’occasion de faire des États-Unis une voix crédible sur les droits de l’homme à l’ONU. Nous l’exhortons, ainsi que l’administration Biden, à en tirer le meilleur parti.

Louis Charbonneau est le directeur des Nations Unies à Human Rights Watch. Suivez-le sur Twitter: @loucharbon