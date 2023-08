Oppo Watch 4 Pro dévoilée avec ECG et corps en acier inoxydable, étiquettes Watch SE abordables

Oppo a dévoilé aujourd’hui un nouveau flip pliable ainsi que quelques montres – une avec une suite de capteurs avancés et un modèle abordable. Nous avons déjà couvert le Find N3 Flip, jetons maintenant un œil aux montres.

Montre Oppo 4 Pro

L’Oppo Watch 4 Pro a un design similaire à celui de la 3 Pro mais présente des améliorations à l’intérieur et à l’extérieur. En commençant par l’extérieur, le corps de la montre est désormais en acier inoxydable au lieu d’aluminium, ce qui devrait la rendre un peu plus durable et un peu plus lourde (52,3 g contre 37,5 g).

L’acier a reçu une finition brossée pour contraster avec le moletage de la couronne. De plus, le fond est en céramique, ce qui est à la fois durable et évitera tout problème de peau.

L’écran est toujours courbé en un léger arc de cercle. Il s’agit d’un panneau LTPO AMOLED de 1,91 pouces comme auparavant avec les mêmes 378 x 396 pixels (326 ppi).

Il existe deux versions de la Watch 4 Pro – Polar Night Black, qui a un corps noir et un bracelet en caoutchouc fluoré, et Dawn Brown, qui a une couleur champagne sur le corps et un bracelet en cuir marron.



Oppo Watch 4 Pro en Polar Night Black et Dawn Brown

La montre est équipée d’une suite de capteurs avancés qui peuvent vous donner un examen de 60 secondes en suivant 7 signes vitaux clés. Les principaux éléments inclus dans l’examen sont l’ECG, la fréquence cardiaque, l’âge des vaisseaux sanguins, le sommeil et le stress. Il peut mesurer des éléments tels que l’élasticité des vaisseaux sanguins, détecter la fibrillation artérielle, le ronflement, etc.

Fait intéressant, ce modèle inclut la surveillance de la glycémie en temps réel et déclenchera une alarme si les valeurs changent anormalement. La montre dispose également d’un capteur de température cutanée (précision à 0,1°C près).

Comme son prédécesseur, cette montre est alimentée par le chipset Snapdragon W5+ et dispose d’une puce BES 2700 pour un fonctionnement à faible consommation. Cette année, Oppo a doublé la RAM à 2 Go, le stockage reste à 32 Go.

La montre fonctionne avec une batterie de 570 mAh (un peu plus grande que l’année dernière) et durera jusqu’à 5 jours en mode smartwatch complet, jusqu’à 2,5 jours en cas d’utilisation intensive. Un mode Light peut aller jusqu’à quelques semaines et une charge rapide est disponible, donc 10 minutes suffisent pour toute la journée (une charge complète prend un peu plus d’une heure).

Cette montre dispose d’une eSIM et dispose donc d’une connectivité 4G en déplacement. Il existe également le NFC, même si pour l’instant ses fonctions sont spécifiques à la Chine. Le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0 sont également disponibles.

Pour le suivi des exercices, les principaux satellites de positionnement sont pris en charge et le corps de la montre est évalué pour une résistance à l’eau de 5 ATM afin que vous puissiez l’emporter dans la piscine.

L’Oppo Watch 5 Pro est disponible en précommande en Chine à partir d’aujourd’hui, vous pouvez la trouver sur le site officiel Boutique Oppo. Les expéditions et les ventes ouvertes débuteront le 8 septembre.

La version Polar Night Black coûte 2 300 CNY (315 $/290 €/26 000 ₹), mais il existe une offre de réservation anticipée et vous pouvez l’obtenir pour 100 CNY de moins. Le modèle Dawn Brawn est livré avec deux bracelets, il est donc un peu plus cher à 2 500 CNY (345 $/320 €/28 750 ₹). Encore une fois, une réduction de 100 CNY est disponible si vous précommandez.

Montre Oppo SE

Bien que la Pro soit avancée et plutôt chère, l’Oppo Watch SE est une alternative abordable pour ceux qui n’ont pas besoin de capteurs de pointe – ni d’un corps en acier inoxydable. Le SE est fabriqué à partir d’un matériau composite et dispose d’un écran AMOLED plat de 1,75 pouces (372 x 430 px, 326 ppi).











Montre Oppo SE

L’un des inconvénients est qu’il est alimenté par le Snapdragon Wear 4100, une ancienne pièce de 12 nm (contre 4 nm pour le W5+). Il s’agissait du chipset utilisé dans l’Oppo Watch 2 de 2021 (bien que celui-ci ait un écran plus grand de 1,91 pouces). Quoi qu’il en soit, le Wear 4100 est associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Cette montre est assez légère (31 g) mais est livrée avec une batterie assez grande de 400 mAh. Cela devrait suffire pour 3 jours (10 jours en mode Light). Comme son frère Pro, la charge rapide garantit une autonomie d’une journée après seulement 10 minutes, une charge complète prend une heure.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle Pro, le SE dispose également d’une eSIM pour une connectivité en déplacement sans téléphone, ainsi qu’un positionnement avec les principales constellations de satellites. Le NFC est également disponible pour les paiements mobiles, l’accès aux transports publics, etc. La connectivité supplémentaire comprend le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0.

Il lui manque les capteurs les plus avancés, mais il suit toujours votre fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et peut vous avertir en cas de rythme cardiaque irrégulier. Il évaluera également la qualité de votre sommeil en surveillant votre taux d’oxygène dans le sang. Et il est évalué à 5 ATM pour faire des longueurs dans la piscine.

L’Oppo Watch SE est disponible dès maintenant sur Boutique Oppo en Chine avec un prix de base de 1 000 CNY (140 $/125 €/11 500 ₹). Ceci concerne les modèles gris et violet (qui sont livrés avec des bracelets en silicone), le modèle marron foncé avec un bracelet en cuir coûte un peu plus cher, 1 100 CNY.