Oppo Watch 4 Pro arrivera plus tard ce mois-ci aux côtés des nouveaux pliables Find N3

Oppo présentera une nouvelle smartwatch, a révélé la station de chat numérique leakster sur sa page Weibo. La Watch4 Pro sera livrée avec une conception à double plate-forme – un Snapdragon W5 pour les tâches hautes performances, y compris les appels, et une puce BES2700 pour le mode basse consommation.

La batterie sera légèrement plus grande et le portable aura un design amélioré par rapport à son prédécesseur. L’appareil devrait arriver plus tard ce mois-ci lors d’un événement qui sera également le théâtre des débuts des pliables Find N3 et / ou Find N3 Flip.

Montre Oppo 3 Pro

Oppo va construire la Watch4 Pro autour d’un cadre en acier inoxydable 316 au lieu d’utiliser un alliage d’aluminium, et le matériau de base sera en céramique, améliorant ainsi la texture et la résistance.

La batterie elle-même aurait une capacité de 570 mAh, soit une amélioration de 3 %. Cependant, la puce BES2700 est largement utilisée par Huawei, et la société chinoise est connue pour la longue durée de vie de la batterie de ses appareils portables. Auparavant, Oppo utilisait un SoC Apollo 4 Plus pour le mode basse consommation.

L’Oppo Watch 3 Pro a été lancée à 1 899 CNY (280 $/275 € à l’époque). Le portable n’est jamais sorti de Chine, et nous pensons que la nouvelle smartwatch aura le même sort. Nous en saurons plus après l’événement Oppo, pour lequel nous espérons avoir une date bientôt.

Source (en chinois) | Via