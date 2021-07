Oppo Watch 2 sera dévoilé le 27 juillet

Oppo a lancé sa première montre connectée appelée Oppo Watch l’année dernière, et la société présentera son successeur baptisé Oppo Watch 2 la semaine prochaine, le 27 juillet.

Oppo n’a encore rien divulgué sur la Watch 2, mais la smartwatch est déjà répertoriée sur le site Web du détaillant en ligne chinois JD.com, révélant les options de conception et de couleur de la Watch 2. Il nous dit également que le portable sera livré avec une puce Apollo 4s, un contrôle de la caméra et un mode de jeu. Bien qu’il ne soit pas clair ce que fera exactement un mode de jeu sur une montre intelligente.

Les spécifications précédemment divulguées nous indiquent que l’Oppo Watch 2 aura un SoC Snapdragon Wear 4100 à la barre aidé par la puce Apollo 4s. La smartwatch exécutera ColorOS mais aura également un RTOS secondaire à bord pour une durée de vie prolongée de la batterie.



Montre Oppo

Le reste des spécifications divulguées comprend la prise en charge eSIM et LTE, un stockage interne de 16 Go, une nouvelle application Oppo Relax, de nouveaux cadrans, une détection de stress et deux tailles – 42 mm et 46 mm.

Nous nous attendons à ce qu’Oppo confirme certaines fonctionnalités de Watch 2 dans les jours précédant son dévoilement le 27 juillet.

