Oppo Watch 2 dévoilée avec le chipset Wear 4100, tailles 42 mm et 46 mm disponibles avec eSIM

L’Oppo Watch 2 arrive avec un chipset Wear 4100 aux côtés d’un coprocesseur Apollo 4s personnalisé par Ambiq. L’Ultra Dynamic Dual Engine promet de prolonger la durée de vie de la batterie – le modèle 46 mm devrait durer jusqu’à 4 jours avec une charge, passant à 16 jours en mode Économie d’énergie. Avec la charge rapide VOOC 2.0, seulement 10 minutes suffisent pour une journée complète d’utilisation.

Cette montre dispose d’une eSIM en option, qui sera disponible dans les tailles 42 mm et 46 mm. Il y aura également une version Bluetooth uniquement, mais seulement en 42 mm.

L’Oppo Watch 2 a un écran AMOLED incurvé avec une densité de pixels de 326 ppi et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le modèle 42 mm contient un écran de 1,75″. Comme l’original, il y a deux boutons sur le côté.









Montre Oppo 2

La montre prend en charge le suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures et la surveillance de la SpO2 (oxygène dans le sang), ainsi que l’analyse du sommeil (avec évaluation du risque de ronflement), la surveillance du stress, etc. Il propose plus de 100 modes sportifs. La montre est conçue pour une résistance à l’eau de 5 ATM et dispose d’un récepteur GPS.

L’Oppo Watch 2 est en pré-commande aujourd’hui et commencera à être expédiée en Chine le 6 août. La version 42 mm uniquement Bluetooth coûte 1 300 CNY (200 $/170 €), la version eSIM est de 1 500 CNY tandis que le modèle eSIM de 46 mm est de 2 000 CNY. (310 $/260 €). Notez que ceux qui pré-commandent bénéficieront d’une remise qui réduit le modèle de base à 1 000 CNY et réduit de 200 CNY les prix des deux modèles eSIM.

Notez que la version chinoise exécute ColorOS for Watch basé sur Android 8.1, le même que la montre originale. Celui-ci est passé à Google Wear pour la version internationale, bien que nous n’ayons pas encore entendu parler d’une sortie internationale de la Watch 2.

La source (en chinois) | Passant par