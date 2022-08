Oppo travaillerait sur deux smartphones pliables qui seront lancés à l’international

Le premier appareil pliable d’Oppo, le Find N, a été très bien accueilli, mais malheureusement, il n’est jamais officiellement sorti de Chine. Cependant, la société semble avoir des plans très différents pour cet automne, si l’on en croit la dernière rumeur à ce sujet.

Apparemment, Oppo va lancer non pas un, mais deux smartphones pliables dans les semaines à venir, et les deux seront vendus à l’international, contrairement au Find N. Ceux-ci pourraient s’appeler Find N Fold et Find N Flip, comme ces noms ont été récemment déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’UE.

Oppo Trouver N

Ces surnoms révèlent à peu près le jeu d’Oppo ici, qui semble être « d’imiter » Samsung autant que possible. Ce qu’il reste à voir, c’est si le Find N Fold conservera le facteur de forme beaucoup plus compact du Find N ou s’il grandira pour correspondre au Samsung Galaxy Z Fold4 également. Quant au Find N Flip, eh bien, il devrait concurrencer le Galaxy Z Flip4.

Les appareils d’Oppo utiliseraient exactement le même chipset que le dernier et le plus grand de Samsung, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. En Chine, le Find N était à un prix très compétitif, mais rien n’indique encore si Oppo appliquera la même stratégie. avec les modèles à venir. Restez dans les parages et nous vous tiendrons au courant.

