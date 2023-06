Oppo tire le meilleur parti du partenariat avec l’UEFA lors de la finale de la Ligue des champions

Oppo est le partenaire mondial officiel de l’UEFA et, en tant que seul fabricant de smartphones à ce poste, il a fait tout un spectacle lors de la finale de la Ligue des champions.

La société a invité des fans sélectionnés et l’ambassadeur de la marque Kaká dans la tente exclusive Oppo Hospitality à côté du stade olympique Atatürk pour la finale de la ligue de championnat 2023 entre Manchester City et l’Inter Milan. À l’intérieur, il y avait de nombreuses opportunités de photos, mais pas de reflex numérique en vue – des modèles comme l’Oppo Find X6 Pro et l’Oppo Find N2 Flip ont été utilisés à la place.













À l’intérieur de la tente d’accueil Oppo

Nous faisions partie des personnes invitées à regarder la finale et à découvrir le mélange de souvenirs sportifs et de technologies mobiles de pointe qui a été disposé à l’intérieur de la tente d’accueil. Les choses sont passées de décontractées – posant pour des photos sous le tableau de bord inspiré de l’écran de couverture vivo X Flip – à compétitives lorsque Kaká est arrivé pour participer au défi du coup de pied.











L’ambassadeur d’Oppo, Kaká, a rendu visite à la zone d’accueil • Kaká retrouve Luis García

Ensuite, c’est parti pour le stade pour regarder le grand match et tout le monde sous la tente a été équipé d’un téléphone Oppo pour s’essayer au métier de photographe sportif. Ici, les téléphones utilisent leurs objectifs – du téléobjectif pour zoomer sur l’action à l’appareil photo ultra-large pour essayer de capturer l’énorme foule qui s’est rassemblée au stade.





















La finale Manchester City – Inter Milan

Plus tôt dans la journée, les participants ont également été lâchés dans la ville historique pour prendre un selfie à l’intérieur du Grand Bazar mais aussi sur son toit – un endroit que vous reconnaîtrez peut-être Chute célestescènes d’ouverture. Vous pouviez également sentir à quel point l’excitation montait avant le match alors que les fans du monde entier se rassemblaient dans la ville et que les chants des fans venaient de toutes les directions.











À l’intérieur et au sommet du Grand Bazar

« En tant que partenaire mondial officiel de l’UEFA Champions League, Oppo s’engage à offrir la meilleure expérience aux fans de football du monde entier », a déclaré Elvis Zhou, Oppo Overseas CMO. « En joignant nos forces à Kaká, nous avons créé une expérience inégalée qui permet aux fans de s’immerger pleinement dans l’excitation de l’UEFA Champions League et de profiter du spectacle sportif ultime. »

Le partenariat Oppo et l’UEFA s’étend également à la Ligue des champions 2023/24, le match final devrait se jouer au stade de Wembley à Londres.