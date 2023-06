Oppo taquine une caméra périscope 64MP sur Reno 10 Pro + en Inde

Oppo taquine le lancement indien de sa série Reno10 en vantant la caméra à zoom périscope 64MP de Reno10 Pro+.

Il s’agit d’un périscope 64MP f/2,5 avec un capteur d’un demi-pouce (1/2″) et des pixels pré-binnés de 0,7 µm. Il s’agit d’un zoom 3x avec une option de zoom hybride 120x. Oppo affirme que son périscope est 0,96 mm plus fin que les périscopes concurrents, et qu’il s’agit de l’unité mégapixel la plus élevée du segment.

Les autres caméras devraient être une caméra principale 50MP f1/8 avec un Sony IMX890 avec un capteur 1/1,56″, un capteur 8MP 2/2 IMX355 1/4″ et une caméra selfie 32MP.

Oppo a dévoilé la série Reno10 en Chine. Il existe trois unités – le Reno10, le Reno10 Pro et le Reno10 Pro+. Ils devraient tous être lancés dans le monde entier, y compris en Inde, mais nous pourrions voir quelques changements – le modèle Pro pourrait échanger le Dimensity 8200 contre le Snapdragon 778G.

Le Pro + pourrait se retrouver avec les mêmes spécifications. Cela signifierait un OLED de 6,74 pouces à 120 Hz, un Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de RAM et une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 100 W.

