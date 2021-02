Oppo taquine Reno5 F avec un tout nouveau design

Oppo a présenté quatre smartphones Reno5 dans les derniers jours de décembre, et maintenant un cinquième membre est en route. Le téléphone s’appelle Oppo Reno5 F et est apparu sur le site Web d’Oppo Kenya.

La page de destination a taquiné certaines spécifications comme la charge rapide 30W VOOC 4.0 pour la batterie de 4310 mAh, quatre caméras à l’arrière et un seul tireur à l’avant.

Le Reno5 F semble avoir un écran OLED car il n’y a pas de scanners d’empreintes digitales visibles et la touche marche / arrêt dépasse du côté droit. La configuration à quatre caméras à l’arrière comprendra un jeu de tir principal de 48 MP et de nombreuses fonctionnalités d’IA sophistiquées pour rendre les vidéos «vivantes et éclatantes».

Sur le devant, on peut voir que la caméra unique est cachée derrière un trou de perforation dans le coin gauche, mais nous n’avons aucune idée de quel est le capteur derrière. Ce que nous savons, c’est que l’Oppo Reno5 F aura de la place pour une prise audio de 3,5 mm tout en affichant un «corps ultra mince» en même temps.

L’Oppo Reno5 F sera «disponible le 22 mars», mais nous prévoyons que seule l’annonce aura lieu. Le lancement proprement dit devrait commencer le 26 mars, selon un compteur sur la page Web.

