Oppo se lance sur le marché mondial du pliable | Charge rapide 138

C’est le dernier épisode de 2022, ce qui signifie bien sûr que nous sommes déjà coincés à parler des plus gros lancements de 2023.

Tout d’abord, Xiaomi a dévoilé les Xiaomi 13 et 13 Pro, ses deux premiers téléphones alimentés par le Snapdragon 8 Gen 2. Ajoutez des caméras mises à jour et un design révisé et vous devriez avoir une paire de produits phares assez prometteurs – alors pourquoi ne le sommes-nous pas tous qui enthousiasmé encore?

Nous sommes plus enthousiasmés par l’Oppo Find N2 et le Find N2 Flip – en particulier ce dernier, car il s’agit à la fois du premier téléphone à clapet d’Oppo et du premier pliable qu’il lance à l’international. Mais pourquoi le Find N2 régulier ne quitte-t-il pas la Chine avec lui, et Oppo en a-t-il fait assez pour renverser Samsung ?

Et enfin, il est juste que nous nous tournions vers l’année prochaine, en lançant des prédictions sans fondement sur ce qui arrivera à tout ce qui concerne les smartphones en 2023.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission dans le lecteur YouTube ci-dessus. Alternativement, si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Si vous avez des idées ou des opinions sur la programmation d’aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires YouTube ou via Twitter – nous serions ravis d’en discuter dans l’émission.

Histoires connexes pour une lecture plus approfondie