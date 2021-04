La disponibilité de la 5G augmente régulièrement dans toute l’Europe, mais à des vitesses variables. Oppo s’est maintenant associé à Vodafone, Qualcomm et Ericsson pour apporter le premier réseau commercial 5G SA (Standalone Architecture) en Allemagne qui sera disponible pour les utilisateurs de Find X3 Pro après une mise à jour logicielle.

Les utilisateurs de Düsseldorf, Munster et Leipzig seront les premiers Européens à bénéficier de la couverture 5G SA. La 5G SA apporte une latence beaucoup plus faible à 1 ms par rapport à la 5G NSA (non autonome) à environ 20 ms. Le mode autonome ne repose que sur les tours cellulaires 5G pour la signalisation et les informations au lieu d’utiliser une infrastructure de réseau LTE plus ancienne.

Oppo poursuivra sa collaboration avec ses partenaires pour proposer les vitesses 5G les plus rapides sur une large gamme d’appareils.