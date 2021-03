Oppo Ropes in Bollywood L’acteur Varun Dhawan en tant qu’ambassadeur de la gamme F, révèle les fonctionnalités de la caméra F19 Pro + 5G

Le CMO Inde d’Oppo a taquiné hier les F19 Pro et F19 Pro + 5G, et plus tôt dans la journée, Flipkart a révélé que la série F19 arriverait en Inde le 8 mars.

De plus, Oppo a révélé que le F19 Pro + 5G serait doté de fonctionnalités telles que Ultra Night Video et AI Highlight Portrait Video, ce qui le mettra « en avant dans la photographie et la vidéographie ».





Oppo F19 Pro + 5G

De plus, le F19 Pro + 5G sera le premier smartphone de la série F à être équipé d’Oppo Smart 5G 3.0 pour permettre des vitesses de chargement et de téléchargement plus rapides. En outre, le smartphone comportera huit antennes dans un nouveau design enveloppant à 360 ° pour une meilleure réception du signal quelle que soit la façon dont il est tenu.

Et au cas où cela ne serait pas déjà évident à partir de son nom, Oppo a confirmé que le F19 Pro + 5G serait compatible 5G et prendrait en charge la commutation automatique de données entre les réseaux 4G et 5G pour une expérience transparente.

Les F19 Pro et F19 Pro + embarqueront des écrans perforés et des caméras arrière sport quad, mais les îlots de caméras auront des conceptions différentes.



Oppo F19 Pro