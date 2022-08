Oppo revient sur le marché européen du milieu de gamme avec le Reno 8

Oppo vient de lancer sa série Reno 8 de milieu de gamme au Royaume-Uni et en Europe. Les téléphones sont disponibles en Chine et en Inde depuis le début de cette année, mais seront mis en vente en Europe demain, le 1er septembre.

La gamme est composée de trois téléphones : le Reno 8 Pro, le Reno 8 et le Reno 8 Lite, au prix de 599 £, 419 £ et 319 £ respectivement. Les téléphones ont tous été annoncés à Paris et ont été dévoilés aux côtés de la tablette Oppo Pad Air, un autre appareil déjà disponible en Asie.

Le Reno 8 Pro est le téléphone le plus performant de la série, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, associé à une puce MediaTek Dimensity 8100-Max – le même chipset que celui du OnePlus 10R. Il est disponible en noir glacé et vert glacé, et présente les lunettes les plus minces vues sur un téléphone Reno à ce jour.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le Th 8 Pro est également doté du processeur d’image Marisilicon X NPU d’Oppo, la même technologie que celle de la série phare Find X5. Oppo affirme que cela améliorera la clarté et les couleurs lors de la prise de vue vidéo la nuit et dans des conditions lumineuses. La configuration de la triple caméra est dirigée par un objectif 50Mp associé à un capteur Sony IMX766. Le Reno 8 utilise le même appareil photo, mais sans le NPU dédié d’Oppo.

Les 8 et 8 Pro disposent également d’une charge rapide de 80 W, avec des batteries de 4500 mAh. Lors de nos propres tests du Reno 8 Pro, cela a chargé le téléphone à 98 % en 30 minutes.

Le Reno 8 est disponible dans les coloris Shimmer Black et Shimmer Gold. Ce téléphone légèrement moins cher fonctionne sur une puce MediaTek Dimensity 1300, mais comprend les mêmes 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Oppo

Le Reno 8 Lite complète la gamme, fonctionnant sur un processeur Snapdragon 695 plus lent, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage – bien qu’il existe un emplacement microSD pour l’étendre. Il est disponible en Cosmic Black et Rainbow Spectrum, dispose d’une configuration à trois caméras dirigée par un objectif 64Mp et d’une charge de 33W.

Le Reno 8 Pro et le Reno 8 fonctionneront tous deux sur ColorOS 12.1, le skin d’Oppo d’Android 12. Les téléphones seront mis à niveau vers Android 13 fonctionnant sur ColorOS 13 soit à la fin de cette année, soit au début de 2023. Le Reno 8 Lite a été confirmé pour fonctionner sur ColorOS 12.

Comme pour les autres appareils d’Oppo, la série Reno 8 ne sera pas lancée aux États-Unis. Les téléphones Reno n’ont pas toujours eu de lancements majeurs en Europe, cette nouvelle version signifie donc l’ambition d’Oppo de continuer à se développer en Occident sur le marché du milieu de gamme.

L’Oppo Reno 8 Pro en particulier possède des fonctionnalités couramment observées sur les produits phares, notamment une puce puissante, une charge rapide, un design en verre haut de gamme et une configuration d’appareil photo décente (sur papier, au moins). Le prix l’oppose directement au Pixel 6 de Google.

Oppo

Les trois téléphones seront disponibles au Royaume-Uni à partir de Amazone, Currys, EECarphone Warehouse, Très, AO, Argoset le magasin Oppo.

Si vous achetez le Reno 8 Pro entre le 1er septembre et le 28 septembre, vous pourrez réclamer gratuitement une tablette Oppo Pad Air – d’une valeur normale de 239£. Il existe une offre similaire pour le Reno 8, où vous pouvez obtenir les écouteurs sans fil Enco Free 2 et le tracker de fitness Oppo Band sans frais supplémentaires. Cette offre est également disponible jusqu’au 28 septembre à compter du lancement des téléphones.

Vous pouvez découvrir les spécifications complètes de la gamme Reno 8 ici et voir comment elles se comparent à nos choix des meilleurs téléphones de milieu de gamme ici.