Oppo Reno9 Pro + exécute AnTuTu avec un chipset sous-cadencé, affiche toujours un excellent score

Oppo a officiellement confirmé que la série Reno9 comportera un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, bien que cela soit probablement réservé au modèle Pro+. C’est exactement ce modèle qui a été découvert par les équipes d’AnTuTu, faisant des benchmarks quelques jours avant son lancement officiel.

Le téléphone a affiché un score total de 1 094 959. C’est à peu près au niveau de ce que d’autres téléphones avec cette puce ont réalisé, mais il y a une surprise – l’unité qui a effectué le test avait un chipset sous-cadencé. Peut-être que c’était avec un mode d’économie d’énergie qui affectait la détection, peut-être qu’Oppo a trouvé un moyen d’optimiser les choses.









Résultat Oppo Reno9 Pro+ AnTuTu • Scores assez typiques de Snapdragon 8+ Gen 1 AnTuTu

Le processeur du 8+ Gen 1 exécutait son cœur principal à 3,0 GHz, les cœurs intermédiaires à 2,5 GHz et les petits à 1,8 GHz. Un exemple typique de cette puce a ses trois clusters à 3,2 GHz, 2,8 GHz et 2,0 GHz, respectivement. Un téléphone 8+ Gen 1 typique obtient un score d’environ 1,1 million, comme celui-ci. Nous ne savons pas si le GPU était également sous-cadencé, mais le score semble assez typique pour la puce.

Oppo a-t-il trouvé un moyen de sous-cadencer la puce (réduisant ainsi la consommation d’énergie et la génération de chaleur) sans affecter les performances ? Si tel est le cas, le 8+ Gen 1 aura un second souffle face au lancement imminent du 8 Gen 2. L’annonce officielle est ce jeudi, nous resterons donc à l’écoute de telles optimisations.

Quoi qu’il en soit, l’unité de test contenait beaucoup de mémoire – 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cela correspond à nouveau aux teasers d’Oppo, qui mentionnent LPDDR5 et UFS 3.1.











Oppo taquine une puce Snapdragon 8+ Gen 1, 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1

Il est un peu inquiétant que le système d’exploitation soit répertorié comme Android 12. Un téléphone à venir fin 2022, en particulier un modèle premium, devrait arriver avec la v13 prête à l’emploi. L’Oppo Reno8 Pro exécute déjà ColorOS 13 stable.

