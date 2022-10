Oppo Reno9 fuite de photos d’espionnage

La série Oppo Reno9 est déjà en préparation, et les rapports indiquent qu’elle sera livrée avec une batterie de 4 500 mAh et une norme de charge unifiée. Maintenant, des photos d’espionnage du téléphone sont apparues en ligne, révélant la plupart de sa conception et quelques détails supplémentaires.

Le principal changement, provenant du Reno8, est la conception plus conventionnelle de l’îlot de caméra, bien que les caméras elles-mêmes conservent le même alignement.









Oppo Reno9

Le téléphone a un trou de perforation au centre, qui n’était une caractéristique que sur les variantes Reno8 Pro, mais qui se répand maintenant dans les rangs. Malheureusement, nous avons peu entendu parler des composants internes et de la configuration de la caméra du vanilla Reno9.

L’Oppo Reno9 Pro + serait alimenté par un Dimensity 8000 et disposera d’un appareil photo 50MP avec un capteur Sony IMX766, largement utilisé dans l’ensemble du portefeuille de smartphones Oppo. Le Pro + et le Pro régulier devraient faire leurs débuts en Chine le mois prochain avec la vanille que nous voyons ici prendre un peu plus de temps pour devenir officielle.

La source (en chinois) | Passant par