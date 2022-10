Oppo Reno9 aura Snapdragon 778G, 12 Go de RAM

Le smartphone Oppo Reno9 a été repéré dans la nature hier, et aujourd’hui, nous avons pu en savoir plus sur ses spécifications.

Fuite Station de chat numérique affirme que le nouveau téléphone aura un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière. Autour de l’avant, le selfie 32MP avec capteur Sony IMX709 de la série Reno8 sera reporté.









Oppo Reno9

On dit que l’Oppo Reno9 apporte un OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080p. Le panneau aura un scanner d’empreintes digitales sous l’écran et un seul trou de perforation.

Le leakster a également révélé le capteur à l’arrière – il s’agit d’Omnivision OV64B, utilisé dans le modèle Oppo Reno7 5G, ainsi que d’un certain nombre d’autres appareils de la famille Oplus, dont le OnePlus Nord CE 2 5G et le Realme 9 Pro.



Oppo Reno8

Le Reno9 sera alimenté par un chipset Snapdragon 778G avec 12 Go de RAM. La batterie aura une capacité de 4 500 mAh et un support de charge de 67 W, ce qui serait une dégradation puisque le Reno8 avait 80 W. Cependant, le Reno9 mettra en œuvre une nouvelle norme universelle qui devrait renforcer la compatibilité.

