Oppo Reno9, 9 Pro et 9 Pro Plus rend la fuite en ligne

Oppo devrait annoncer la série de téléphones Reno9 en Chine ce mois-ci, et les rumeurs et les fuites entourant les appareils ne manquent pas ces derniers temps. Nous pouvons maintenant en ajouter un autre au mélange – un ensemble de rendus avec l’aimable autorisation du leakster de l’industrie Evan Blass.











Oppo Reno9, Reno9 Pro et Reno9 Pro Plus

Il affirme que les Reno9, 9 Pro et 9 Pro Plus sont tous présentés dans la fuite et en effet, en regardant les rendus très similaires, nous pouvons repérer quelques différences. Si la fuite retient l’eau, il semble que même le Reno9 à la vanille aura un écran incurvé. Ce qu’il pourrait ne pas avoir, selon les rendus, cependant, c’est le NPU d’imagerie MariSilicon personnalisé d’Oppo puisque le texte est absent de l’îlot de caméra de l’un des téléphones.

Il est également assez facile de remarquer que ce qui est vraisemblablement le Reno9 Pro Plus a un plus grand îlot de caméra, qui n’est pas aligné avec le reste du corps du téléphone et un appareil photo supplémentaire. Ce rendu correspond bien aux photos en direct du Reno9 du mois dernier.

Nous avons également des rumeurs de spécifications, bien que nous ne puissions pas nécessairement dire à quel modèle Reno9 elles pourraient être associées. Vraisemblablement, la vanille Reno9. Les spécifications incluent un OLED de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 1080p et un lecteur d’empreintes digitales sous-écran. Un vivaneau principal Omnivision OV64B de 64 MP à l’arrière et un selfie Sony IMX709 de 32 MP à l’avant. Chipset Snapdragon 778G avec 12 Go de RAM et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Quant au Reno9 Pro Plus, les fuites actuelles suggèrent qu’il fera basculer un chipset MediaTek Dimensity 8000 et un capteur de caméra principal Sony IMX 766 de 50MP.

La source