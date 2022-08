Oppo Reno8 Z apparaît sur Geekbench avec des spécifications familières

Oppo Reno8 Z devrait arriver bientôt et l’appareil est déjà certifié par la FCC. Il a également été comparé à Geekbench confirmant son chipset Snapdragon 695, correspondant à au moins quatre de ses compagnons stables -Reno7 Lite, Reno7 Z, F21 Pro 5G, Reno8 Lite. De toute évidence, Geekbench ne révèle pas toutes les spécifications, nous ne savons donc pas s’il s’agit encore d’un autre nom pour le même téléphone ou d’un appareil différent avec le même chipset.

L’appareil CPH2547 a obtenu un score de 687 pour un seul cœur et de 1 920 pour plusieurs cœurs, des résultats similaires à ceux des autres appareils Snapdragon 695. Ce téléphone est répertorié avec 8 Go de RAM et Android 12, qui ont également été vus dans les autres téléphones Oppo.









Oppo Reno7 Lite

Nous serons à l’affût d’autres fuites de Reno8 Z dans les jours et les semaines à venir. Si l’appareil est suffisamment stable pour être comparé, il ne peut pas tarder à être lancé.

Passant par