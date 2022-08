Oppo Reno8 Z 5G est officiel avec un design légèrement rafraîchi, un matériel familier

Oppo Thailand a organisé un événement aujourd’hui, présentant la série Reno8, et aux côtés de la vanille Reno8 et Reno8 Pro avec Marisilicon NPU, nous avons vu un tout nouveau téléphone – l’Oppo Reno8 Z 5G.

Eh bien, principalement nouveau – il a les mêmes spécifications que le Reno7 Z 5G, jusqu’à la configuration du chipset et de la mémoire, mais il est maintenant livré avec un dos redessiné et une couleur Dawnlight Gold brillante.

Le téléphone est alimenté par un Snapdragon 695 et est proposé en Thaïlande avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’écran OLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ et un lecteur d’empreintes digitales en dessous est conservé.

Les caméras sont également les mêmes – 64MP principal, macro 2MP, capteur de profondeur 2MP. Le Reno8 Z 5G est annoncé comme un “expert en portrait”, tandis que le Reno7 Z 5G a été vendu en Thaïlande avec le slogan “Encadrez-vous”, qui est essentiellement le même – après tout, même la caméra frontale est la même 16MP f /2.4 tireur.

Ce téléphone fait partie de la série Reno8, ce qui signifie que le design ressemble aux autres téléphones Reno8 – l’îlot de caméra s’étend maintenant jusqu’au cadre et apparemment, Oppo a utilisé un matériau différent car le Reno8 Z est légèrement plus épais et plus lourd que le Reno7 Z.

La batterie est restée la même – capacité de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge de 33 W, tandis que l’interface utilisateur est désormais ColorOS 12.1, basée sur Android 12.

Oppo vend également le Reno8 Z 5G en couleur noire. Il peut être acheté auprès des détaillants en ligne Lazada et Shopee, et le prix sera révélé plus tard dans la journée lorsque la vente commencera.

