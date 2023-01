Oppo Reno8 T 4G apparaît dans les rendus qui ont fui

Oppo Reno8 T a été repéré dans plusieurs certifications plus tôt ce mois-ci, et le téléphone aurait deux variantes différentes – LTE et 5G. Aujourd’hui, des images de la version 4G sont apparues en ligne. Ils affichent un design similaire à celui de l’Oppo A1 Pro, mais avec un alignement de caméra différent.

Cette version du Reno8 est représentée avec un écran plat qui est probablement un panneau AMOLED, étant donné l’absence de scanner d’empreintes digitales visible sur le côté ou à l’arrière. Il y a également un seul trou de perforation pour la caméra selfie dans le coin supérieur gauche.

Les options de couleur seront deux – Orange Leather, qui pourrait être un dos en similicuir, et un noir uni plus simple.























Oppo Reno8 T 4G

Des rapports antérieurs suggéraient que la série Reno8 arriverait en Inde au cours de la première semaine de février, y compris la version T. Nous n’avons pas encore entendu parler de la société et savons si le pays sud-asiatique sera le premier marché pour les Oppo Reno8 T et Oppo Reno8 T 5G.

Source | Via