Oppo Reno8 et Reno8 Pro arrivent en Europe, Oppo Pad Air et ses accessoires suivent

Oppo lance aujourd’hui plusieurs appareils en Europe – deux téléphones Reno, sa première tablette en Europe occidentale et quelques accessoires. Ce ne sont pas de nouveaux produits, juste nouveaux dans la région.

Commençons par les Oppo Reno8 et Reno8 Pro. Celles-ci ont été dévoilées pour la première fois en juillet en Inde après le lancement d’une série Reno8 similaire mais non identique en Chine. Ce sont les mêmes que ceux de l’Inde.

Les Reno8 et Reno8 Pro sont alimentés respectivement par les puces Dimensity 1300 et Dimensity 8100-Max. Les deux ont des écrans AMOLED à taux de rafraîchissement élevé (6,4″ 90 Hz pour la vanille et 6,7″ 120 Hz pour le Pro). En outre, les deux packs de capteurs Sony haut de gamme – 50MP 1/1,56″ IMX766 pour la caméra principale et 32MP 1/2,74″ RGBW pour la caméra selfie (le Pro dispose également d’un processeur d’image MariSilicon X). Mieux encore, ce sont les premiers téléphones Reno à prendre en charge une charge rapide de 80 W (pas de charge sans fil, cependant).









Lancement d’Oppo Reno8 et Reno8 Pro en Europe

L’Oppo Reno8 est livré avec une mémoire de 8/256 Go et a un prix de 600 €. L’Oppo Reno8 Pro a la même configuration 8/256 Go, mais avec un chipset plus rapide et d’autres avantages matériels, il coûte 800 €.

La série Reno8 commencera à apparaître dans les magasins en Europe plus tard dans la journée. Les premiers acheteurs recevront une paire gratuite d’écouteurs Enco X2 et une garantie prolongée de 3 ans.

L’Oppo Pad Air est une tablette de 10,4 pouces avec un chipset Snapdragon 680, qui a été dévoilée pour la première fois en mai. Vous pouvez vous procurer un modèle 4/64 Go pour 300 € ou un modèle 4/128 Go pour 350 €.







L’Oppo Pad Air est la première tablette de l’entreprise en Europe occidentale

Maintenant, pour quelques accessoires, à commencer par le chargeur de voiture SuperVOOC qui peut donner à votre Reno8 la pleine puissance de 80 W. Et il y a un port USB-A si vous avez besoin de charger autre chose en même temps. Vous pouvez en choisir un pour 50 €.

Les bourgeons Enco X2 que vous pouvez obtenir gratuitement avec un Reno8 coûtent maintenant normalement 200 €, c’est donc une très bonne affaire.











Lancement également en Europe : chargeur de voiture SuperVOOC 80 W • Écouteurs Oppo Enco X2 TWS • Oppo Band 2

Enfin, l’Oppo Band 2 dispose d’un écran AMOLED de 1,57″ (rectangulaire) et d’un chipset Apollo 3.5 personnalisé et très efficace, ce qui signifie qu’il peut étendre sa batterie de 200 mAh à 14 jours d’utilisation régulière. Le Band 2 peut être à vous pour 70 €.

Encore une fois, ce ne sont pas de nouveaux produits, nous avons donc quelques critiques prêtes pour vous – vous pouvez lire sur le Reno8, consulter notre revue Reno8 Pro et passer en revue nos réflexions sur les bourgeons Enco X2.