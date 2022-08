Oppo Reno8 4G fuit dans “Dawnlight Gold”, ressemble à une mise à niveau mineure du Reno7 4G

Si nous comptons toutes les variantes régionales et les noms régionaux, la famille Reno8 d’Oppo est déjà assez vaste, avec sept appareils. Mais cela ne conviendrait pas au Reno8 ligne, maintenant serait-il? Donc, vous l’avez deviné, un huitième Reno8 devrait bientôt rejoindre tous les autres dans le portefeuille de milieu de gamme de plus en plus déroutant d’Oppo.

Nous parlons du Reno8 4G, à ne pas confondre avec le Reno8 déjà officiel, qui prend en charge la 5G. L’appareil à venir a fui aujourd’hui dans l’image officielle que vous pouvez voir ci-dessous. Il conserve définitivement certains des éléments de conception qui le rendent reconnaissable en tant que Reno. Il y aura deux options de couleur, apparemment, ce “Dawnlight Gold” et un noir.

Du point de vue des spécifications, nous devrions nous attendre à ce que le SoC Snapdragon 680 alimente les choses, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 33 W et d’un système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 64 MP et quelques capteurs largement décoratifs de 2 MP – très probablement une caméra macro et un capteur de profondeur. Les selfies doivent être pris en charge par un vivaneau de 32 MP à l’avant.

Selon la rumeur, le Reno8 4G partagera en fait la plupart de ses spécifications avec son prédécesseur, le Reno7 4G qui a été lancé en avril. Cela inclut l’écran tactile AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz, prétendument. Il s’agit donc d’une énième évolution très légère, qui devient la norme en 2022 pour le milieu de gamme comme vous l’avez sans doute remarqué. Le téléphone devrait être lancé sur des “marchés sélectionnés”, parmi lesquels l’Inde en fera partie. Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

La source