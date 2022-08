Oppo Reno8 4G annoncé avec 90Hz AMOLED et SD 680

Le dernier téléphone Reno8 d’Oppo a été lancé en Indonésie – bienvenue dans le Reno8 4G. Il s’agit du huitième membre de la famille Reno8 et apporte des spécifications qui sont indiscernable du Reno7 qui a été lancé plus tôt en mars.

Reno8 4G contient un AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une petite découpe pour la caméra selfie 32MP tandis que l’arrière abrite une unité principale 64MP aux côtés de deux modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Le Snapdragon 680 de Qualcomm est à la barre, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui est le seul combo RAM/stockage proposé. Le logiciel avant ColorOS 12.1 basé sur Android 12. Il y a une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 33 W.









Oppo Reno8 4G en Dawnlight Gold et Starlight Black

Oppo Reno8 4G est disponible dans les couleurs Dawnlight Gold et Starlight Black et est déjà en précommande pour 4 999 000 IDR (339 $). Les ventes ouvertes en Indonésie commencent le 26 août. Le téléphone devrait également être lancé prochainement sur d’autres marchés, les Philippines obtenant la série Reno8 le 1er septembre.

