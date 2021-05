Oppo Reno6 Z 5G rejoindra le reste de la série 6, Reno6 Pro 5G obtient la certification

Oppo devrait annoncer la série Reno6 le 22 mai, mais alors que nous pensions que nous n’obtiendrions que trois téléphones, il semble maintenant qu’il y en aura au moins quatre. Un Oppo Reno 6 Z 5G (CPH2237) a été certifié par le SIRIM de Malaisie. Ce n’est même pas deux mois après le dévoilement du Reno5 Z 5G (il est venu après le lancement initial de la série Reno5).

Le téléphone 4 Z est un Oppo F19 Pro + 5G rebaptisé, mais on ne sait pas si le 5 Z a un jumeau. Il devrait être différent de l’Oppo Reno6, cependant, nous en savons beaucoup. Celui-ci est récemment apparu sur TENAA, montrant un écran de 6,43 pouces et une batterie de 4 200 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Ensuite, il y a l’Oppo Reno6 Pro et le Reno6 Pro +. Le modèle Pro, CPH2247, est également apparu sur SIRIM et plus récemment au NBTC, son nom complet est «Oppo Reno6 Pro 5G». Cette rafale de certifications confirme que la série de téléphones 6 est sur le point d’être lancée.











Oppo Reno6 Pro 5G et Oppo Reno6 Pro + 5G (photos par TENAA)

Le modèle Pro sera alimenté par un chipset Dimensity 1200 avec un écran 6,55 ”1080p +, des caméras 64 + 8 + 2 + 2 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge SuperVOOC de 65W. La version Pro + offrira à la place un Snapdragon 870 et une configuration de caméra bien améliorée: 50 MP principal, 16 MP ultra large, 13 MP télé et 2 MP de profondeur.

