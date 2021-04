Il est difficile de comprendre exactement ce que fait Oppo avec sa série Reno d’appareils de milieu de gamme et de milieu de gamme supérieur ces jours-ci, produisant plusieurs fois par an de «nouveaux» modèles incroyablement similaires à leurs prédécesseurs à presque tous égards, et parfois même inférieur à certains égards.

Notre perplexité face à la situation n’empêche évidemment pas l’entreprise de poursuivre sa stratégie, et nous avons donc déjà une rumeur détaillant les principales spécifications du Reno6 Pro, même si le Reno5 Pro n’est arrivé en magasin qu’en janvier.

Oppo Reno5 Pro

Le Reno6 Pro sera censé avoir un écran AMOLED 6,55 « 1080×2400 90Hz avec une découpe de perforation en haut à gauche pour une caméra selfie de 32 MP, une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 MP et une batterie de 4500 mAh avec Prise en charge de la charge rapide de 65 W.

Si ces spécifications vous semblent familières, elles le devraient. Tout sauf la capacité de la batterie (à partir de 4350 mAh) est identique à celle du Reno5 Pro. Alors, quelle est la principale différence entre les générations, demandez-vous? Le chipset.

Le Reno5 Pro a le MediaTek Dimensity 1000+, tandis que le Reno6 Pro aurait le Dimensity 1200, actuellement l’offre la plus premium de MediaTek. Et c’est tout. Voir? Nous vous avons dit que nous ne pouvons pas vraiment donner un sens à la stratégie Reno d’Oppo. Peut-être que tu peux.

